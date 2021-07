Un adolescent devient millionnaire en revendant des PS5 et Xbox Séries X

Depuis son garage, un adolescent américain a su jouer avec la loi du marché, en revendant à prix d’or les consoles nouvelles générations de Sony et Microsoft. A seulement 16 ans, il est désormais millionnaire.

© JDG

À seulement 16 ans, l’Américain Max Hayden est aujourd’hui à la tête d’une affaire rentable. Originaire du New Jersey, cet adolescent a — comme bon nombre de joueurs, fait face aux lourdes pénuries qui touchent le marché des consoles. Les joueurs et les joueuses le savent, presque un an après la sortie de la PlayStation 5 et la Xbox Series X, les deux machines next-gen sont toujours compliquées à trouver sur le marché. Au point que certains sont prêts à payer beaucoup plus cher pour obtenir leur exemplaire.

Surfant sur la loi de l’offre et de la demande, Max Hayden s’est ainsi attelé à acheter un grand nombre de consoles, afin de les revendre — parfois très cher, aux joueurs les plus impatients. Depuis son garage, l’adolescent a ainsi monté un véritable business parallèle, en montant son propre réseau de distribution auprès de grossistes locaux. Une affaire en plein essor, qui lui a rapidement permis d’embaucher deux amis à lui pour expédier les colis après les cours, rapporte le site de TechTimes. Après un an de travail, le jeune Américain peut désormais se vanter d’avoir gagné plus de 1,7 million de dollars.

Le problème de la spéculation

En plus de pousser les joueurs et les joueuses à dépenser parfois plus du double du prix de base d’une console pour se l’offrir, la spéculation ne pénalise pas que les plus impatients. En réalité, la situation cause aussi du tort à toute l’industrie, à commencer par les constructeurs, qui doivent faire face à la frustration des clients, alors que bon nombre de leurs consoles vendues restent inutilisées (car stockées à des fins spéculatives), et ne génère pas de revenus sur l’achat de jeux.