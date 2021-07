Pixel 6 : le fleuron de Google va reprendre la plus grande qualité de l’iPhone

Le prochain Pixel 6 pourrait bénéficier de 5 années de mises à jour logicielles, un record dans le monde Android.

© Jon Prosser x RendersByIan

Attendu cet automne, le prochain smartphone phare de Google ne cesse de faire parler de lui. Après avoir pu jeter un oeil à son look osé, voilà que Jon Prosser, l’un des leakers les plus influents du moment, partage l’ensemble de sa fiche technique et surtout une excellente nouvelle !

5 ans de mises à jour

Selon Prosser, Google promettrait pas moins de 5 ans de mises à jour sur sa nouvelle gamme de Pixel. S’il ne précise pas si l’on parle de mise à jour Android ou de mises à jour de sécurité, cela reste une petite prouesse dans le monde des smartphones Android.

À titre d’exemple, les anciens Pixel ne proposent que 3 ans de mises à jour systèmes, et ils sont loin d’être les moins bien lotis. Avec 5 années de mises à jour, Google pourrait donc nettement se rapprocher d’Apple, qui fournit des mises à jour iOS pendant 5 ans voire plus à ses iPhone. Prenez l’iPhone 6S, lancé en 2015 : il sera bel et bien compatible avec iOS 15, qui sera lancé à la rentrée, soit pas moins de six mises à jour majeures depuis son lancement.

Une fiche technique solide

En ce qui concerne la fiche technique, Prosser estime que l’appareil devrait bien être décliné en deux variantes : un Pixel 6 et un Pixel 6 Pro. Le premier proposerait un écran AMOLED de 6,4 pouces, et une puce spécifique développée par Google et Samsung, portant le nom de Whitechapel. On devrait également y retrouver une batterie de 4 614 mAh ainsi que deux objectifs à l’arrière : un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 12 MP.

Quant au Pixel 6 Pro, il devrait proposer un grand écran AMOLED de 6,71 pouces, et intègrerait la même puce maison que le Pixel 6, couplé à 12 Go de RAM. On y retrouverait une batterie de 5 000 mAh, et on profiterait d’un troisième capteur photo à l’arrière, un téléphoto de 48 MP.

Les deux smartphones devraient proposer des options de stockage de 128 et 256 Go, mais seul le Pixel 6 Pro pourrait monter jusqu’à 512 Go de mémoire. Quant à leur lancement, Jon Prosser ne s’avance pas précisément sur ce point, même s’il indique que cela pourrait survenir autour du mois d’octobre 2021.

Pixel 5a : lancement imminent ?

Enfin, du côté du Pixel 5a, il semblerait que le lancement approche à grands pas. L’appareil vient en effet d’apparaître dans les certifications de la Federal Cummunications Commission (FCC), l’organisme qui autorise la vente des appareils électroniques aux États-Unis. Cette certification ne nous en apprend pas plus sur l’appareil, si ce n’est qu’il sera décliné en trois variantes, et chacune d’entre elles sera compatible 5G sub-6 GHz.