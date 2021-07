L’application Juice diffuse une liste de lecture personnalisée avec musique, podcasts et news

Malgré le streaming, le principe de la radio n'a finalement pas pris une ride. L'application Juice s'en inspire en intégrant musique, podcasts et news dans une liste de lecture adaptée aux goûts de chaque utilisateur.

Avec la fonction Mon Daily, disponible en France depuis le mois de mars, Spotify a repris le concept du flux audio de la radio, mais en le personnalisant en fonction des préférences de l’abonné. Cette idée est amplifiée par Juice, une nouvelle application pour iOS et Android qui lance une liste de lecture composée de musique, de podcasts, d’informations et de services pratiques, comme par exemple la météo.

Un Flow à personnaliser

L’auditeur n’a rien à faire, sinon de lancer le Flow, la playlist en question. Bien sûr, il est possible d’affiner les contenus en zappant un programme qui ne plairait pas ou au contraire, d’approfondir un sujet. L’utilisateur va ainsi entraîner l’algorithme qui développe la programmation. Il n’est même pas utile de sortir le smartphone et de manipuler l’application, puisque Juice obéit à des commandes vocales.

L’application se connecte au compte Spotify ou Apple Music de l’utilisateur pour y piocher les morceaux qui seront intégrés au Flow. Juice y ajoute une revue de presse audio composée de titres provenant des principaux journaux francophones et anglophones sur les principaux thèmes. Une rédaction virtuelle, composée d’humains, prêtera sa voix à la revue de presse.

Juice va également puiser dans une sélection de podcasts courts (quelques minutes maximum) portant sur les thématiques de l’actualité ou les sujets du moment. L’intelligence artificielle à l’œuvre dans l’app sélectionne les podcasts les plus pertinents en fonction de leur fraîcheur, leur périodicité et les préférences de l’utilisateur. Enfin, le Flow est agrémenté d’extras, qui sont des services personnalisés et contextuels gérés dynamiquement.

L’application permet de personnaliser en profondeur la liste de lecture, en modifiant le volume d’actus, de podcasts et de musique, et en sélectionnant des rubriques et des sujets préférés. Il est aussi possible d’exclure des sources. Juice, qui est une application gratuite, compte dans ses rangs Rafi Haladjian, un pionnier du Minitel et de l’internet des objets, c’est à lui qu’on doit les fameux lapins connectés Nabaztag.