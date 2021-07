Lego dévoile sa première brique en plastique recyclé

Après plus de cinq ans de recherche et de développement, le géant danois vient d’officialiser le lancement de sa première brique éco-responsable.

© Lego

Il était temps. Alors que Lego s’apprête à fêter ses 90 ans d’existence, la firme née en 1932 n’avait toujours pas trouvé d’alternative écologique à son matériau plastique. Une situation problématique, surtout quand on sait que chaque seconde dans le monde, ce sont plus de 1000 petites briques colorées qui quittent les entrepôts de la marque. Après cinq ans de travail, et plus d’un milliard de dollars investi en recherche et développement, l’entreprise touche finalement au but. Il y a quelques jours, Lego a annoncé officiellement avoir mis au point un prototype de son célèbre jouet emboîtable, entièrement fabriqué à partir de plastique recyclé.

Du PET et des additifs

Fabriqué à partir de PET issu du recyclage des bouteilles en plastique, ce nouveau prototype est “la première brique fabriquée à partir d’un matériau recyclé et à respecter le très strict cahier des charges de l’entreprise en matière de qualité et de sécurité”, souligne la firme dans un communiqué. Une alternative prometteuse, puisque chaque bouteille recyclée est capable de fournir assez de matière première pour fabriquer dix briques Lego au format 2×4. Grâce à une formule encore en attente de brevet, la marque indique ainsi avoir réussi à combiner du PET recyclé et des additifs de renforcement pour recréer ses célèbres briques colorées.

Le zéro carbone est encore loin

Très prometteur, ce petit geste pourrait drastiquement faire baisser l’impact écologique de la marque. Chaque année, cette dernière utilisait jusqu’à présent près de 90 000 tonnes de plastique fabriqué à base de pétrole pour produire ses briques empilables. Pour autant, le chemin est encore long. Lego a annoncé son objectif de remplacer l’intégralité de ses briques d’ici 2030. “Le plus gros défi de notre transition vers du plastique recyclé est de repenser et d’innover avec de nouveaux matériaux qui sont aussi résistants et qualitatifs que nos briques existantes, tout en étant compatibles avec les éléments créés par LEGO ces soixante dernières années” a ainsi déclaré Tim Brooks, vice-président de la responsabilité environnementale du groupe.

Désormais officiel, ce nouveau matériau Lego devrait être testé pendant au moins un an avant d’être proposé à la vente. Une initiative qui s’inscrit dans la continuité des récentes décisions prises par la marque, qui avait déjà introduit l’utilisation de bio-éthylène de canne à sucre en 2018, et qui s’était engagée à retirer les emballages plastiques à usage unique de ses boîtes en 2020.