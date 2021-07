Les AirPods Pro sont à un prix à peine croyable pour les soldes 🔥

Les AirPods Pro profitent d'une réduction de plus de 100 euros aujourd'hui. Sautez vite sur l'occasion, elle ne se reproduira pas de si tôt.

© JDG

Les AirPods Pro sont parmi les meilleurs écouteurs du marché depuis leur arrivée sur le marché en 2019 et leur succès n’est aujourd’hui plus à démontrer. Fort de ce succès, et du succès de ses produits en général, Apple n’accorde jamais de remises sur ses produits. C’est dommage, car les AirPods Pro sont malheureusement assez chers. La qualité a un prix.

Rakuten permet toutefois de se les offrir aujourd’hui à un prix tout simplement incroyable : 173,99 euros seulement. C’est plus de 100 euros de remise par rapport au 279 euros demandé habituellement par Apple et tout simplement le meilleur prix jamais constaté par nos soins pour ces écouteurs. Un tarif rendu possible grâce à une réduction supplémentaire de 20 euros valables avec le code “RAKUTEN20” proposé par la plateforme. Vous ne devriez pas hésiter longtemps, à ce prix, ils vont partir comme des petits pains.

Profitez de l’offre

Code Promo : RAKUTEN20

Les AirPods Pro sont vendus par un marchand partenaire qui expédie le produit depuis l’Allemagne. Il s’agit d’un modèle européen neuf et scellé et original. Il donc est couvert par les 2 ans de garantie officielle. La facture sera envoyée par email et la livraison sera comprise entre en 2 et 6 jours ouvrés.

AirPods Pro : tout ce que l’on veut là où on veut

Les AirPods Pro ont été lancés en octobre 2019, et se sont immédiatement imposés comme de véritables références dans les écouteurs sans fil Bluetooth True Wireless. Ils reprennent les principales qualités des AirPods classiques, tout en les améliorant avec un format intra-auriculaire et surtout avec une technologie de réduction de bruit active. Cette dernière fonctionne admirablement pour des écouteurs sans fil. Elle vous permet de vous couper de presque tous les bruits environnants. C’est particulièrement notable dans les transports, vous ne prendrez plus jamais le métro de la même façon.

Apple oblige, ces écouteurs fonctionnent à merveille avec l’écosystème de la firme à la pomme. L’appairage est un jeu d’enfant, et Siri est pris en charge nativement. L’assistant vocal se fera une joie d’effectuer chacune de vos actions, allant de la simple recherche sur Internet à une opération plus concrète comme passer un coup de fil à un proche. C’est presque magique quand on possède un iPhone, mais si vous utilisez un smartphone Android, les écouteurs fonctionnent également. C’est juste un petit peu moins pratique.

Le modèle qui est ici proposé en réduction dispose d’un boîtier de charge, ce qui a son importance au niveau de l’autonomie. Apple a vu les choses en grand, puisque cela permet d’intégrer une batterie supplémentaire et donc de les recharger à plusieurs reprises, et ce même en déplacement. Ainsi, l’autonomie totale de ces écouteurs grimpe jusqu’à 24 heures, un excellent score pour des modèles avec une telle réduction de bruit active.

En matière d’autonomie, les AirPods Pro et les AirPods 2 peuvent monter jusqu’à 24 heures pour la musique et 18 heures pour les appels. Cette prouesse est justement permise par le boitier qui permet d’assurer la charge sans même que vous n’ayez besoin d’y penser. C’est largement dans la moyenne haute des écouteurs concurrents disponibles sur le marché à ce jour. Sinon, les deux modèles profitent de l’écosystème d’Apple, ils s’avéreront être la meilleure solution si vous avez déjà d’autres produits de la marque à la pomme comme un iPhone ou un Mac. Toutefois, ils peuvent se connecter avec différents appareils à condition que ceux-ci disposent du Bluetooth.

Un prix jamais vu grâce à Rakuten

Vous devez déjà le savoir, Apple ne fait jamais de rabais sur ses propres produits. Il est donc obligatoire de passer par des revendeurs pour obtenir des tarifs plus doux. Avec plus de 100 euros de réduction sur les AirPods Pro, Rakuten frappe très, très fort pour les soldes. Jamais, à notre connaissance, les AirPods Pro n’ont été aussi bon marché.

Rakuten s’illustre également en proposant des remises sur des produits qui se vendent déjà très bien. Les AirPods Pro se placent déjà parmi les meilleures ventes de la plateforme, il n’y a donc pas a priori pas franchement besoin d’accorder des promotions aussi importantes pour stimuler les ventes. Néanmoins, cette dernière a décidé de faire encore plus fort en rendant les écouteurs sans fil accessibles à un plus grand nombre de personnes. Si vous rêvez des AirPods Pro, c’est maintenant qu’il faut craquer.

Pour profiter de l’offre sur les AirPods Pro, c’est par ici :

Profitez de l’offre