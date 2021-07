The Witcher 3 : un nouveau DLC prévu en l’honneur de la série Netflix

Près de 6 ans après sa sortie initiale, The Witcher 3 va avoir droit à un troisième DLC, cette fois-ci inspiré de la série Netflix éponyme. Les jeux sont directement adaptés des livres d’Andrzej Sapkowski, qui par la suite ont inspiré la série Netflix à succès. Celle-ci fait désormais le chemin inverse en inspirant à son tour les créateurs du jeu, CD Projekt, studio polonais également à l’origine du jeu Cyberpunk 2077.

Dans un tweet rappelant que la mise à jour next-gen du jeu est à venir cette année, CD Projekt a annoncé que le DLC était en cours de préparation mais n’a pas précisé son contenu. Il semblerait qu’il ait une dimension purement esthétique et qu’on ne devrait pas s’attendre à une map inédite ou même de nouvelles quêtes.

Before you ask:

– the next-gen update will be free for everyone who already owns the game

– the DLCs are not exclusive to the next-gen version, they will be available for every version of the game (including PS4, Xbox One and Switch)

— The Witcher (@witchergame) July 10, 2021