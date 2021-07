Xiaomi préparerait un nouveau smartphone pliant façon Galaxy Z Flip

La marque chinoise travaillerait sur un concept de smartphone pliant « à clapet ».

© JDG

Les smartphones pliants commencent à s’imposer lentement mais sûrement dans le paysage. Samsung, acteur incontournable en la matière, s’apprête par exemple à dévoiler deux nouveaux appareils de ce type durant son Galaxy Unpacked qui devrait se tenir en août. Quant à d’autres constructeurs, comme Xiaomi, ils continuent de travailler d’arrache-pied pour lancer des smartphones à écran flexible.

C’est ainsi qu’après avoir dévoilé son Mi Mix Fold, son tout premier smartphone pliant façon Galaxy Z Fold 2, le géant chinois semble réfléchir à l’idée de reprendre à son compte le concept de l’autre appareil pliant phare de Samsung, le Galaxy Z Flip. L’appareil se donne à voir en détail dans un brevet déniché par 91mobiles, et déposé par la marque auprès de la World Intellectual Property Organisation (WIPO).

Très proche du Galaxy Z Flip

À l’image du Galaxy Z Flip ou encore du Motorola RAZR, le smartphone pliant de Xiaomi reposerait sur un écran flexible qui se replierait sur lui-même à l’horizontale, à la façon d’un ancien téléphone à clapet.

Un second écran, situé près des capteurs photo, serait quant à lui destiné à afficher des notifications et certaines informations utiles lorsque le smartphone sera fermé. Ce n’est pas totalement nouveau pour le constructeur, qui avait déjà placé un second écran externe de ce type sur son dernier Xiaomi Mi 11 Ultra. Le Galaxy Z Flip de Samsung dispose également d’un mini-écran externe, et celui-ci pourrait même être élargi davantage dans la seconde version de l’appareil, attendue cet été.

Brevet oblige, Xiaomi ne précise pas les caractéristiques du smartphone, et on ne sait pas si le constructeur daignera un jour le présenter. Néanmoins, le lancement d’un tel appareil ne semblerait pas si étonnant, quand on voit les ressemblances entre le Mi Mix Fold et le Galaxy Z Fold 2 de Samsung.