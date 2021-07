Marvel : Iron Man et Captain America de retour dans le trailer de What If… ?

La série animée devrait nous faire découvrir le MCU sous un nouvel angle. Arrivage prévu le 11 août, sur Disney+ !

© Marvel Studios

La phase 4 du Marvel Cinematic Universe est définitivement lancée ! Après avoir décalé maintes et maintes fois la sortie de Black Widow, censé ouvrir cette nouvelle phase dans les salles obscures, le film vient enfin d’atterrir au cinéma. Et pendant ce temps, Marvel n’a cessé de développer son univers sur petit écran, avec les séries WandaVision, Falcon et le Soldat de l’Hiver ou encore Loki, encore en cours de diffusion sur Disney+.

En attendant les prochaines productions sérielles de Marvel Studios, ce dernier nous gratifie d’une première bande-annonce pour What If… ? et même d’une date de sortie. Rendez-vous le 11 août prochain, sur Disney+.

Une fois n’est pas coutume, What If… ? délaisse le live-action pour l’animé. Cette anthologie devrait nous emmener découvrir les événements survenus depuis le commencement du MCU sous un nouvel angle. Que se serait-il passé sur Tony Stark n’avait pas été blessé par une bombe dans le premier Iron Man ? Et si Steve Rogers n’était jamais devenu le premier Super Soldat des États-Unis, remplacé par une certaine Sharon Carter ? C’est ce que What If… ? va nous faire découvrir.

Reste à voir si ce retour aux sources dans un style plus proche des comics parviendra à convaincre un public habitué à voir de vrais visages. Notez que Marvel Studios a tout de même fait appel aux acteurs incarnant les personnages de ses films afin de réaliser les doublages. On se donne rendez-vous le 11 août pour découvrir cela !