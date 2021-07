Monster Hunter : le film d’animation dévoile sa date de sortie sur Netflix

Monster Hunter : Legends of the Guild débarquera sur la plateforme en août prochain.

Cela fait maintenant deux années que le film d’animation inspiré de Monster Hunter a été annoncé. Après tout ce temps, il se dévoile enfin dans un premier trailer, accompagné d’une date de sortie. Bonne nouvelle pour les fans de la franchise vidéoludique, vous n’aurez pas à attendre longtemps ! Monster Hunter : Legends of the Guild débarque sur Netflix dès le 12 août prochain.

Le film suivra le personnage nommé Ayden, dans une quête aussi épique que dangereuse. Il se trouve qu’un dragon ancien et destructeur s’évertue à tout démolir sur son passage, que ce soit la nature ou les villages présents sur sa route. Le jeune garçon devra donc s’allier à plusieurs autres personnages, dont un chasseur, afin de stopper la bête avant qu’il ne soit trop tard.

Le peu que nous pouvons voir dans ce trailer semble être parfaitement fidèle à la franchise de jeux vidéo, malgré des graphismes en modélisation 3D qui peuvent rebuter. On a notamment pu reconnaître certains monstres iconiques et fidèlement réalisés, ainsi qu’une esthétique des personnages similaire. Ceci étant la troisième production tirée de la franchise cette année, on peut dire que les fans auront eu leur dose de monstres à combattre pour un bon bout de temps.

En attendant la sortie du film, vous pouvez consulter notre test de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin. RPG en standalone, cet opus pourra vous introduire à la saga de manière divertissante avant de passer au film d’animation dans moins d’un mois.