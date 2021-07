Nintendo : une carte e-reader super rare refait surface

Cette carte aurait pu faire un heureux en 2002, mais elle va finalement en faire un 20 ans plus tard.

© andersoncentraal via eBay

Ces derniers temps, des trésors vidéoludiques refont petit à petit surface pour se vendre à prix d’or auprès des collectionneurs. C’est notamment le cas pour deux ventes aux enchères de cartouches de jeux, une du premier jeu Zelda et une de Super Mario 64, vendues respectivement aux prix de 870 000 dollars et 1,5 millions de dollars. Bien loin de ces prix exorbitants, une carte Nintendo e-reader de 2002 vient tout juste de faire son apparition sur le marché, prétendant être la carte la plus rare à ce jour.

Elle date de la conférence californienne la plus connue dans le monde vidéoludique de cette année là. En effet, lors de l’E3 2002, Nintendo avait organisé un événement centré autour de ces cartes e-reader, dont une floppée de paquets avait été distribuée, avec à l’intérieur des cartes de trois types : les communes, qui ne donnaient accès à aucun prix, une centaine de cartes « second prix » et enfin une dizaine seulement de cartes « premier prix ».

La carte e-reader la plus rare au monde ?

C’est une carte de ce dernier type, à l’effigie de Kirby, qui a donc refait surface sur le marché des objets rares. Si non seulement les cartes Kirby premier prix avaient été tirées au nombre de 10, ceux qui tombaient dessus le jour de l’E3 voyaient la leur détruite par Nintendo en échange de ce fameux premier prix qu’elle promettait. Très peu d’exemplaires sont donc encore en circulation aujourd’hui (en admettant que celui-ci n’est pas le seul et unique restant).

C’est donc une carte e-reader des plus recherchées. Seul souci, l’édition mise en vente n’est plus sous scellé et a été testée sur une GameBoy Advance pour des besoins d’authenticité. Il va donc de soi que sa valeur a sévèrement chuté bien qu’elle soit toujours mise en vente au prix de 6500$ au moment de l’écriture de cet article. Au vu du temps restant pour la vente, c’est un prix qui pourrait encore grimper.