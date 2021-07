Deathloop ne sera plus une exclusivité PS5 à partir de 2022

Un an seulement après sa sortie Deathloop rejoindra les consoles Xbox et par la même occasion le catalogue du Xbox Game Pass.

© Bethesda

Deathloop fait partie de ces exclusivités PS5 que la plupart des fans attendent avec impatience. Le titre était d’ailleurs le sujet du dernier State of Play qui a eu lieu au début du mois de juillet. On a ainsi pu découvrir une nouvelle séquence de gameplay à la fin de laquelle une inscription a attiré l’œil des spectateurs. Il était inscrit que le titre serait une exclusivité PS5 jusqu’au 14 septembre 2022, soit un an pile après sa sortie sur la console next-gen.

Quel avenir pour Deathloop ?

Les gamers du monde entier ne sont pas sans savoir que Deathloop est un jeu développé par Arkane Lyon, qui appartient au studio Bethesda, qui lui-même s’est fait racheté en début d’année par Microsoft. À l’aube de cette acquisition, beaucoup de questions se posaient quant au statut des deux jeux Deathloop et Ghostwire Tokyo, mais Microsoft a confirmé qu’ils seraient bien tous deux lancés en tant qu’exclusivités PS5.

Seulement voilà, Microsoft n’a jamais précisé qu’ils garderaient ce statut ad vitam aeternam. Il semble logique que la firme veuille profiter un maximum de son acquisition et donc récupérer un certain droit sur ces jeux. Si pour le moment rien n’a été dévoilé concernant Ghostwire Tokyo, Deathloop fera bel et bien partie de la famille Microsoft dès le 14 septembre 2022. Il fera sans nul doute son arrivée au catalogue du Xbox Game Pass pour les consoles Xbox Series X/S, comme n’importe quel jeu issu des Xbox Game Studios.

Pour rappel, Deathloop est un jeu dans lequel vous incarnez un homme bloqué dans une boucle temporelle. Pour en sortir, vous devrez tuer 8 mercenaires qui se font appelés les Visionnaires, tout cela en évitant vous même de mourir des mains d’une tortionnaire dont la mission est de vous tuer.