PlayStation : les annonces qu’il fallait retenir du State of Play

Sony a non seulement dévoilé un nouveau trailer de Deathloop, mais a également parlé de quelques titres indépendants intéressants.

© Bethesda

Le State of Play de Sony a eu lieu hier dans la soirée. Les plus motivés auront assisté aux quelques annonces de Sony concernant Deathloop et d’autres jeux en direct. Pour les autres, on vous fait un résumé complet des annonces qui ont marqué ce State of Play.

Deathloop

On commence dans le vif du sujet avec Deathloop. Un trailer inédit a été dévoilé – il s’agit du quatrième à ce jour – et il met en scène le personnage principal dans une séquence de gameplay expliquée d’environ 9 minutes. Tout comme dans la vidéo explicative publiée il y a quelques mois par Arkane Lyon, un des développeurs détaille le fonctionnement de la boucle temporelle du jeu au fur et à mesure du temps. Deathloop est attendu pour le 14 septembre sur PS5 et PC.

Death Stranding Director’s Cut

Annoncé pendant le Summer Game Fest, Death Stranding Director’s Cut s’est dévoilé dans une nouvelle bande-annonce. Elle a présenté de nouvelles compétences au combat, de nouveaux ennemis ainsi que de nouvelles quêtes. Death Stranding Director’s Cut est attendu pour le 24 septembre sur PS5 exclusivement.

Lost Judgement

Judgement est le sequel du spin-off de la saga Yakuza. Si le titre est sorti en 2019, il est récemment arrivé sur PS5 dans une version optimisée pour la console next-gen. Lors du State of Play, Sony a dévoilé une bande-annonce pour le deuxième opus baptisé Lost Judgment. Le titre est attendu pour le 24 septembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.

Moss : Book II

Sony a également fait dans la réalité virtuelle en proposant un trailer inédit de Moss : Book II, le deuxième opus d’une franchise VR très appréciée. Le titre est toujours en développement et sortira sur PSVR à une date encore inconnue.

Arcadegeddon

Arcadegeddon est un jeu multijoueur en ligne coloré et énergique qui a été présenté lors du State of Play. Un accès anticipé sur PS5 est d’ores et déjà disponible et le titre complet est prévu pour 2022 au mieux.

Tribes of Midgard

Jeu indépendant déjà très attendu, Tribes of Midgard s’est dévoilé dans une ultime vidéo avant sa sortie le 27 juillet. Les développeurs ont pu y dévoiler leurs plans post-lancement avec un aperçu des futures mises à jour.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Ensuite, le jeu F.I.S.T. s’est dévoilé un peu plus avec des images in-game, présentant en détail les capacités de combat du lapin-robot Rayton. Vous pourrez découvrir F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch sur PS4, PS5 et PC le 7 septembre prochain.

Sifu

Jeu de combat et d’arts martiaux indépendant, Sifu s’est une nouvelle fois présenté dans un trailer de gameplay inédit. Il s’agit d’un jeu de type beat’em up dans lequel le personnage vieillit à chaque fois qu’il meurt lors d’un combat. La sortie du titre est maintenue pour 2022.

Jett : The Far Shore

Jett est un nouveau jeu qui a été dévoilé lors de ce State of Play. Il s’agit d’un jeu d’aventure dans lequel vous devez explorer le monde grâce à votre avion. Il est attendu sur PS4, PS5 et PC en 2021.

Demon Slayer The Hinokami Chronicles

Adapté de la série animé et du manga éponyme, le jeu Demon Slayer s’est encore une fois dévoilé dans un trailer inédit. Celui-ci présente l’épisode du Manoir de Tanjiro et Tsuzumi avant sa sortie le 15 octobre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Hunter’s Arena : Legends

Enfin, Hunter’s Arena : Legends s’est vu offrir une date de sortie sur les consoles de Sony. Il sera disponible dès le 3 août prochain et fera même partie des jeux offerts au PlayStation Plus pour le mois d’août.