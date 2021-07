Détective Conan débarque en septembre sur Netflix

Les aventures du plus grand des petits détectives arriveront à la rentrée sur la plateforme de SVOD. L’occasion de se replonger avec ferveur dans le manga culte.

Après un long-métrage haletant baptisé The Scarlet Bullet sorti cette année au cinéma, c’est bel et bien sur petit écran que les fans de Détective Conan pourront retrouver le héros culte de Gosho Aoyama. Le 15 septembre prochain sur Netflix, Shinichi Kudo fera une arrivée remarquée sur la plateforme au logo rouge. Un coup de maître pour l’entreprise de Reed Hastings : Avec 99 volumes papier au compteur et 27 ans d’existence, la série mettant en scène un brillant détective coincé dans le corps d’un enfant continue de faire vibrer son auditoire. 1010 épisodes plus tard, l’anime figure toujours parmi les séries les plus populaires du monde, aux côté du phénomène One Piece, qui vient de passer le million d’exemplaire vendus en France pour son premier tome.

Détective Conan arrive sur Netflix ! pic.twitter.com/vTwQ2oPOva — Netflix France (@NetflixFR) July 15, 2021

42 épisodes… pour le moment ?

La première saison sera dispo le 15 septembre ! — Netflix France (@NetflixFR) July 15, 2021

Réalisée par Kenji Kodama et Yasuichiro Yamamoto, l’anime Détective Conan a connu un énorme succès au Japon, mais aussi en France, où il a marqué toute une génération sur France 3. Dommage pour l’Hexagone, tous les épisodes n’ont pas été diffusés en France au moment de leur sortie. En officialisant un partenariat avec Netflix, la licence pourrait donc enfin s’offrir le succès populaire qu’elle mérite. A partir du 15 septembre prochain, la plateforme de SVOD accueillera ainsi la première saison de la série animée, qui compte (seulement) 42 épisodes. Si le public est au rendez-vous, il n’est cependant pas exclu que le N rouge finisse par s’offrir le reste de la saga, ainsi que les 24 long-métrages mettant déjà à l’honneur Conan et ses amis.

