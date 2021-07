House of the Dragons : le spin-off de Game of Thrones fait une pause à cause du Covid

Après qu'un membre de l'équipe ait été testé positif au Covid, le tournage prend une pause de quelques jours.

© HBO

Mauvaise nouvelle du côté de Westeros. Alors que le tournage battait son plein en Grande-Bretagne, toutes les équipes de House of the Dragons ont été obligées de prendre une pause forcée à cause de la pandémie de coronavirus. Selon les informations de Deadline, l’un des membres de l’équipe a été testé positif au Covid. Cette interruption sera néanmoins de courte durée puisque les hostilités devraient reprendre dans quelques jours seulement. Cela ne devrait donc logiquement pas impacter la diffusion, toujours prévue pour 2022 sur HBO.

Pour rappel, House of the Dragons est le premier spin-off de la série Game of Thrones. L’intrigue nous emmènera 300 avant la naissance de Jon Snow et ses comparses et est adaptée du roman Fire and Blood de George R.R Martin. Il s’agira d’explorer les origines de la maison Targaryen, parmi les plus célèbres lignées de l’univers fantastique.

Au casting, on retrouvera Matt Smith (Doctor Who) et Olivia Cooke (Batesmotel). Emma D’Arcy (Truth Seekers) et Paddy Considine (The Outsider) seront également de la partie alors que derrière la caméra, c’est Ryan J.Condal qui chapeautera le projet. Le scénariste et producteur a déjà œuvré sur plusieurs autres séries, dont Colony diffusée entre 2016 et 2018 sur le petit écran. À la réalisation, on retrouvera un cinéaste bien connu des fans de la série mère, à savoir Miguel Sapochnik. C’est notamment à lui que l’on doit l’épisode La Bataille des Bâtards ainsi que La Longue Nuit de la huitième et dernière saison. Enfin, la musique sera composée par Ramin Djawadi. Le compositeur s’est illustré à la réalisation des génériques de Game of Thrones et Westworld.

Deux nouvelles séries d’animation en préparation

HBO ne compte pas vraiment s’arrêter en si bon chemin. La chaîne américaine prévoit de diffuser plusieurs autres productions inspirées de l’univers de la saga, à commencer par deux séries animées. Selon les informations de The Hollywood Reporter, l’une d’entre elles devrait explorer l’empire de Yi Ti, située sur le continent d’Essos. On ne connaît pas encore la date de diffusion de ces nouvelles séries. Il faudra sans doute patienter encore un peu avant d’en savoir plus.

