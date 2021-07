Google veut aider les villes à se végétaliser grâce à l’IA

Avec Tree Canopy Lab, Google veut aider les municipalités à cibler les zones qui manquent cruellement de verdure pour remédier au problème.

© Pexels - Pixabay

Dans certaines villes où l’urbanisation rapide a été la norme pendant des années, les citoyens et les élus sont bien placés pour apprécier les bienfaits des végétaux. Quelques arbres peuvent participer à dissiper la chaleur accumulée par le béton, l’asphalte, et autres matériaux; en l’absence de verdure, la température en zone urbaine peut rapidement devenir pénible.

Pour cette raison, la végétalisation des espaces urbains est devenue la priorité de certains élus, avec de nombreux projets comme à Paris ou à Strasbourg. Les responsables à l’origine de ces initiatives peuvent désormais bénéficier d’un renfort d’envergure, grâce au Tree Canopy Lab de Google.

La couverture végétale vue du ciel

Cet outil part d’images satellites, qui sont analysées par une intelligence artificielle. L’objectif : déterminer l’emplacement de tous les arbres dans la ville, afin de les recenser sur une carte interactive. Grâce à ces informations, il est possible de savoir quelles zones sont les plus arborées. Celles qui le sont le moins sont aussi les plus exposées aux pics de température. L’interface fournit plusieurs informations comme le pourcentage de couverture végétale et la densité de population de la zone concernée.

Pour les municipalités, cet outil pourrait constituer une arme pour protéger les populations des fortes chaleurs. À partir de ces informations et des prédictions météorologiques, l’outil calcule un score baptisé Indice d’Action Nécessaire contre la Chaleur. Plus cet indice est élevé, plus il est urgent d’agir localement.

Une expérimentation en cours à Los Angeles

Une première phase de test dans ce sens est en cours en ce moment même à Los Angeles. “Nous serons en mesure d’identifier plus facilement les meilleurs investissements stratégiques à réaliser pour lutter contre la chaleur urbaine”, explique Rachel Malarich, responsable des forêts de la cité des Anges. Une approche qui pourrait permettre de limiter l’impact des vagues de chaleur à venir, comme la terrible canicule qui a frappé l’Amérique du Nord récemment.

Cette initiative ne permettra pas de changer la donne à elle seule, mais elle fait partie de celles qui sont particulièrement intéressantes à développer, car elles ne présentent quasiment aucun aspect négatif. D’après Futura Sciences, la ville souhaite planter 90.000 arbres dans la ville, et ce à court terme. La municipalité souhaite aussi augmenter la couverture végétale de 50%, en particulier dans “les zones à faible revenu et fortement touchées par la chaleur”.