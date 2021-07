Netflix : le casting de Sex Education prépare la rentrée dans un teaser

Le 17 septembre prochain, le lycée de Moordale va rouvrir ses portes. Toute la joyeuse clique de Sex Education fait des heures supplémentaires en cette période estivale, et dévoile une vidéo promotionnelle.

© Netflix

Alors que les étudiants français profitent d’un repos bien mérité en cette période estivale, de l’autre côté de la Manche, c’est une autre paire… et bien de manches. Les lycéens de Moordale jouent les prolongations et se dévoilent dans une nouvelle vidéo promotionnelle. Quelques semaines avant la sortie de la troisième saison, Netflix donne un aperçu de ce qui attend ces abonnés pour ce nouveau chapitre.

L’heure n’est plus vraiment à la rigolade pour Otis et ses comparses. Après le renvoi du principal Groff, une nouvelle directrice prend les rênes et semble vouloir redorer l’image de l’établissement. Plus d’épidémie de MST à Moordale, ça va visiblement filer droit. Pour le reste, il faudra probablement attendre encore un peu afin de découvrir ce qui attend nos personnages.

Moordale rouvre ses portes le 17 septembre. Ensemble, faisons le choix de l’excellence ! Sex Education saison 3, seulement sur Netflix. pic.twitter.com/cvkeB8ieq3 — Netflix France (@NetflixFR) July 19, 2021

Pour mémoire, Sex Education suit les aventures du jeune Otis qui à 15 ans s’improvise sexologue dans son lycée. Inspiré par les travaux de sa mère, il va guider ses camarades dans la découverte de leurs corps. Mais très vite, les choses se compliquent puisqu’ils sont nombreux à vouloir obtenir les réponses à leurs questions. Même Otis, pourtant devenu expert, à toutes les peines du monde à naviguer dans sa vie sentimentale.

Au casting déjà très impressionnant de cette série, qui comprend notamment Asa Butterfield et Gillian Anderson dans la peau d’Otis et Jean Milburn, s’ajoute plusieurs noms du petit écran. Jemima Kirke, qui s’est illustrée dans la série GIRLS incarnera la nouvelle principale : Madame Haddon. Reste à voir désormais si toute la clique réussira à décrocher un A pour sa troisième salve d’épisodes. Rendez-vous le 17 septembre pour en avoir le cœur net.