The Witcher : la série animée se dévoile dans une bande-annonce

En attendant le retour d’Henry Cavill dans la peau de The Witcher, la saga s’offre une nouvelle incursion sur Netflix. La plateforme va diffuser Cauchemar du Loup, une série d’animation qui suivra les aventures de Vesemir.

© Netflix

En décembre prochain, la série The Witcher fera son grand retour sur Netflix pour une seconde salve d’épisodes très attendue des fans de la saga. Pour les faire patienter, et pour capitaliser sur le succès de l’univers, Netflix va diffuser Le Cauchemar du Loup. La série d’animation, produite le studio MIR, sera diffusée dès le 23 août prochain et se dévoile dans une première bande-annonce.

Ce spin-off nous plongera plusieurs années avant les événements de la série mère. Elle suivra les aventures de Vesemir, mentor de Geralt dans la cité de Kaer Morhen. Ce sanctuaire des sorceleurs joue un rôle important dans la formation des chasseurs de monstres. L’histoire devrait explorer ses premières années de Witcher après que le mystérieux Deglan l’ait revendiqué par le biais de la loi de la surprise.

L’écriture de scénario a été confiée à Beau DeMayo. Le scénariste n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai avec la saga. Il avait également participé à l’écriture de The Witcher avec Lauren Schmidt Hissrich. D’ailleurs, la créatrice de The Witcher sera également de la partie, mais cette fois-ci du côté de la production. Du reste, c’est Kwang Il Han qui assurera la réalisation. Le cinéaste et story-boardiste a notamment travaillé sur La Mort de Superman ainsi que sur La légende de Korra.

Rendez-vous dès le 23 août prochain pour découvrir la première incursion de Netflix du côté de l’animation. Rappelons que ça ne sera d’ailleurs pas le seul spin-off sur Netflix puisque la plateforme développe également Blood Origin, qui sera située 1200 ans avant les aventures de Geralt De Riv.