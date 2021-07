Dune : la tension monte d’un cran dans la nouvelle bande-annonce

Deux mois avant sa sortie, le long-métrage de Denis Villeneuve se dévoile dans un nouvelle bande-annonce.

Dernière ligne droite pour Dune de Denis Villeneuve. L’adaptation des romans de Frank Herbert se prépare à envahir nos salles obscures, dès le 15 septembre prochain. Si pour l’instant, les images s’étaient faites rares, Warner Bros vient de lever le voile sur la bande-annonce officielle. Trois minutes hyperactives qui ne laissent que très peu de place au mystère.

Sans surprise, ces premières images tournent principalement autour du personnage incarné par Timothée Chalamet. On découvre également une Zendaya qui a troqué ses pupilles brunes pour des yeux azur, un Jason Momoa qui joue les protecteurs de la royauté et Josh Brolin en homme taciturne. Du reste, la vidéo sert surtout à recontextualiser l’œuvre de Frank Herbert et ses étendues désertiques. Ces nouvelles images nous donnent également un bref aperçu des mythiques vers de sable, qui ont nécessité plus d’une année de développement selon le réalisateur.

Mis en scène par Denis Villeneuve, à qui l’on doit Blade Runner 2049, Dune suivra les aventures de Paul Atreides. Après avoir été trahi par l’Empereur Shaddam IV, le jeune homme va venger sa famille et reconquérir la planète Dune. Il rencontrera en chemin des forces maléfiques qui se disputent le contrôle de cette planète qui abrite une ressource capable de décupler la puissance de l’humanité. Seul ceux qui parviendront à surmonter leurs peurs pourront réussir à survivre.

Deux opus au programme

Au vu de l’imposante matière première que représentent les romans de Frank Herbert, cette adaptation devrait être divisée en deux parties. Ce premier opus promet donc de poser les bases de la saga qui s’annonce déjà épique. Le deuxième film n’a pas encore de date de sortie sur nos écrans. En attendant, rendez-vous dès le 15 septembre prochain pour découvrir Dune au cinéma.