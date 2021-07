Les AirPods 3 seraient lancés avec l’iPhone 13, à la rentrée

La troisième génération d’AirPods pourrait être présentée au mois de septembre, durant la keynote de l’iPhone 13.

© Daniel Romero / Unsplash

Cela fait des mois que les rumeurs évoquent de nouveaux AirPods destinés à succéder à la seconde génération des écouteurs, lancée en mars 2019. Pourtant, aux dernières nouvelles, il ne fallait pas s’attendre à un lancement de sitôt.

Finalement, Apple aurait accéléré son calendrier et les AirPods 3 pourrait bien être lancés dès la rentrée. C’est ce qu’affirme DigiTimes, expliquant que les écouteurs pourraient être présentés avec l’iPhone 13. Pour justifier ces dires, le média explique que la production de certains composants destinés aux AirPods 3 viendrait de débuter, avant une production de masse prévue au mois d’août.

Les précédentes indiscrétions autour des AirPods 3 nous avaient permis d’en savoir un peu plus sur leur design. Il faudrait s’attendre à des écouteurs très proches des AirPods Pro, mais sans embouts en silicone. Les écouteurs seraient toujours de type open-fit, et ne proposeraient pas de réduction de bruit active. Quant au boîtier, il serait lui aussi assez proche de ce que proposent les AirPods Pro.

L’iPhone 13 continue de livrer ses secrets

En ce qui concerne l’iPhone 13, les indiscrétions se font de plus en plus nombreuses à mesure que le lancement approche. Ainsi, d’après des « sources de la chaîne d’approvisionnement », Wedbush Securities Inc. affirme que l’iPhone 13 aurait bien une option 1 To, ce qui serait une première.

Les analystes suggèrent également que le LiDAR apparu sur l’iPad Pro 2020 et l’iPhone 12 Pro devrait être généralisé à l’ensemble de la gamme d’iPhone 13. Enfin, « côté timing, nous pensons que le lancement actuel de l’iPhone 13 est prévu pour la troisième semaine de septembre », conclut Wedbush Securities Inc.