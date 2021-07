Steam Deck : Valve confirme que tous les jeux Steam fonctionnent

Les développeurs de chez Valve ont précisé que tous les jeux testés tournaient à 30fps ou plus.

© Valve

Valve a à peine annoncé son Steam Deck que les attentes sont déjà extrêmement hautes du côté des futurs consommateurs. Les précommandes ont explosé et les spécificités de la « console hybride » vendent tout simplement du rêve à tous les joueurs PC qui souhaitent un alternative portable à leur machine. Après plusieurs tests, Valve hisse la barre un peu plus haut en annonçant la compatibilité de tous les jeux présents sur Steam.

Du moins, tous les jeux qui supportent le SteamOS de Valve ou Proton, le logiciel de compatibilité de Linux. Si cela est une victoire, c’est parce que les développeurs ont dévoilé avoir eu des soucis pour faire tourner les jeux les plus récents, à savoir ceux sortis il y a moins d’un an, sur les anciens prototypes. Ce n’est désormais plus le cas, et Valve est confiant sur le fait que n’importe quel jeu pourra être géré par la machine et ce avec un minimum de 30fps.

Si cette nouvelle peut ravir, elle peut également faire peur : l’entreprise va-t-elle sacrifier un des principaux avantages à jouer sur un PC, à savoir un haut taux d’images par secondes, au profit de la mobilité ? Selon elle, ce n’est évidemment pas le cas puisque ces 30fps restent la moyenne basse et que la plupart des jeux atteindront une fréquence plus élevée en fonction de l’utilisation.

En parallèle, Valve a également expliqué qu’il serait possible de limiter la fréquence d’images par secondes afin de préserver le maximum de batterie. Cette fonctionnalité sera disponible en tant qu’option. Pour autant, Valve n’a pas révélé à quelle fréquence les jeux pourront tourner, bien qu’ils « dépassent de manière constante » la barre des 30fps.