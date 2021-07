Box Internet : faites des économies sur la Fibre avec la Série Spéciale de Bouygues Telecom

Dans le cadre de l'opération Série Spéciale, la box Internet Fibre de Bouygues Telecom voit son prix dégringoler. C'est l'occasion de faire des économies sur cette offre, elle ne va pas durer.

Si l’été est historiquement calme du côté des box Internet, Bouygues Telecom a décidé de bouleverser les habitudes du marché avec une Série Spéciale Fibre. Sa formule phare revient à 15,99 euros par mois euros pendant un an pour la Fibre en haut débit avec 500 Mb/s en téléchargement. En plus de l’accès à Internet, cette offre inclut les options TV et téléphone fixe. C’est simple, il s’agit du meilleur rapport qualité-prix de l’été, à condition d’être assez rapide pour en profiter.

En plus de cette box Internet Série Spéciale, Bouygues Telecom propose trois autres formules aux prix attractifs. Il y a de fortes chances pour que vous trouviez votre bonheur avec cette gamme d’offres qui a le mérite de couvrir tous les usages et tous les budgets. Profitez-en pour économiser pendant l’été, vous serez tranquille pour la rentrée.

Changer de box Internet pour la Série Spéciale BBox

Depuis quelques années, Bouygues Telecom propose une gamme composée de trois box Internet. Avec la Série Spéciale, c’est une quatrième offre qui fait son apparition sur le site officiel du fournisseur. Et autant dire que celle-ci a de nombreux avantages en plus de son tarif particulièrement compétitif sur le marché. Son prix tout aussi abordable que l’offre BBox Fit, qui est pourtant la formule d’entrée de gamme, sauf qu’elle est beaucoup plus complète en matière de fonctionnalités.

Actuellement, la box Internet Série Spéciale est affichée à 15,99 euros par mois euros pendant un an pour la Fibre en haut débit (500 Mb/s en téléchargement et 300 Mb/s en envoi), le diagnostic WiFi, plus de 180 chaînes TV, le décodeur TV Bbox 4K avec enregistreur TV 100 heures et les appels illimités vers les fixes en France. En comparaison, la BBox Fit de Bouygues Telecom qui est au même prix propose un débit moins rapide et fait l’impasse sur les options TV.

Comme les autres box Internet de Bouygues Telecom, la Série Spéciale bénéficie d’un prix qui est garanti pendant un an, il ne subira donc aucune hausse pendant cette période. Après la première année, il remonte à 36,99 euros par mois — soit le tarif de base de cette offre. Sur ces 12 mois, la formule vous revient ainsi à 192 euros au lieu de 444 euros, soit des économies non négligeables de 252 euros, un montant que vous pouvez largement investir dans un autre poste de dépense plus intéressant.

Il faut aussi indiquer que cette box Internet s’accompagne d’une durée d’engagement d’un an, c’est le cas de toute la gamme chez Bouygues Telecom. Néanmoins, n’est pas gênant puisque c’est aussi la période pendant laquelle vous avez droit au tarif le plus bas. Après un an, vous êtes libre de partir et de résilier pour un autre concurrent si vous le souhaitez, vous n’avez pas besoin de vous justifier auprès du fournisseur.

Quelle box Internet choisir chez Bouygues Telecom ?

Bouygues Telecom ne se limite pas à cette box Internet, il propose aussi trois autres offres qui peuvent s’avérer intéressantes — quoique la première revient au prix de la Série Spéciale, mais offre moins d’avantages. À noter que l’offre du jour se place entre la Bbox Fit et la Bbox Must. Voici les différentes formules actuellement disponibles :

Bbox Fit : 15,99 euros par mois euros pendant un an pour la Fibre (300 Mb/s en téléchargement et 200 Mb/s en envoi), le diagnostic WiFi et les appels illimités vers les fixes en France

: 15,99 euros par mois euros pendant un an pour la Fibre (300 Mb/s en téléchargement et 200 Mb/s en envoi), le diagnostic WiFi et les appels illimités vers les fixes en France Bbox Must : 22,99 euros par mois euros pendant un an pour la Fibre en haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi), le diagnostic WiFi, plus de 180 chaînes TV, le décodeur TV Bbox 4K avec enregistreur TV 100 heures et les appels illimités vers les fixes et mobile en France et plus de 110 pays

: 22,99 euros par mois euros pendant un an pour la Fibre en haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi), le diagnostic WiFi, plus de 180 chaînes TV, le décodeur TV Bbox 4K avec enregistreur TV 100 heures et les appels illimités vers les fixes et mobile en France et plus de 110 pays Bbox Ultym : 28,99 euros par mois euros pendant un an pour la Fibre en WiFi 6 (2 Gb/s en téléchargement et 600 Mb/s en envoi), le diagnostic WiFi et jusqu’à 2 répéteurs WiFi inclus selon résultat du diagnostic. On retrouve aussi plus de 180 chaînes TV, le décodeur TV Bbox 4K avec enregistreur TV 100 heures et les appels illimités vers les fixes et mobile en France et plus de 110 pays ainsi que trois mois offerts sur le service en option de votre choix. Le tout avec une installation clé en main.

Une fois de plus, tous les prix de ces box Internet sont valables pendant un an, soit la durée de la période d’engagement. Le détail est affiché de façon transparente et claire sur le site officiel de Bouygues Telecom.

Pour changer de box Internet, vous pouvez commencer par vous rendre sur le site officiel de Bouygues Telecom afin de vérifier que vous êtes bien éligible à la Fibre dans le cas où vous avez encore une offre ADSL. Il suffit de renseigner son adresse pour avoir la réponse. Par la suite, toute la procédure s’effectue en ligne, la démarche est rapide et simple à suivre. Pas d’inquiétude, le fournisseur ne coupera pas la connexion pendant la transition.

Bouygues Telecom peut prendre en charge jusqu’à 100 euros de frais de résiliation si vous choisissez une de ses box Internet. C’est parfait si vous êtes abonné ailleurs, car le départ pour une formule concurrent ne coûte revient jamais aussi cher. Vous pouvez donc faire la transition en douceur vers votre nouveau fournisseur. En cas de question, vous pouvez également bénéficier de l’excellent service client du groupe directement en ligne, celui-ci est réputé pour être réactif et efficace — à raison.

