Instagram passe la durée maximale des Reels à 60 secondes

Avec TikTok en ligne de mire, Instagram lançait il y a un an ses Reels. Ces vidéos ultra-courtes, inspirées de celles proposées sur la plateforme du géant chinois devait jusqu’alors durer moins de 30 secondes. Instagram revoit sa politique.

© Solen Feyissa via Unsplash

En quelques mois, seulement, TikTok s’est trouvé une place de choix sur le secteur des applications mobiles. Boostée par le confinement, la popularité du réseau social et de ses utilisateurs est croissante. Elle gravit les échelons tant et si bien, que les réseaux sociaux historiques ont dû s’organiser pour maintenir leurs places de leader. Instagram, qui ne voit pas cette concurrence d’un bon œil, avait lancé à son tour une formule très similaire à celle de TikTok. Les Reels, qui sont partagés via un onglet dédié directement sur l’application, ne devaient alors durer pas plus de 15 secondes. Depuis, Instagram avait lâché du mou en autorisant les contenus de 30 secondes.

Mais alors que TikTok a récemment revu sa politique, Instagram adopte la même stratégie. Désormais, les utilisateurs de réels pourront poster des vidéos jusqu’à 60 secondes. Le but est bien évidemment de maintenir une nette séparation entre les IGTV (jusqu’à 60 minutes) et ces nouvelles de contenus qui se veulent plus ludiques.

Reels. up to 60 secs. starting today. pic.twitter.com/pKWIqtoXU2 — Instagram (@instagram) July 27, 2021

Vers une limitation à 3 minutes ?

Comme Instagram semble emprunter peu ou prou le même chemin que celui tracé par l’application de ByteDance, on peut s’attendre à ce qu’elle autorise à terme les vidéos de 3 minutes. Il y a quelques semaines, TikTok avait donné le feu vert à cette nouvelle fonctionnalité qui était auparavant réservée à seulement certains créateurs.

Reste à voir désormais si la stratégie d’Instagram, calquée sur celle de TikTok, sera efficace. En janvier dernier, le patron du réseau social avait admis que “TikTok était encore loin devant”.

