Oculus Quest 2 : Air Link coupe le cordon avec votre PC

La prochaine mise à jour du casque VR Quest 2 va introduire le mode Air Link, pour jouer sans fil, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Oculus vient d’annoncer l’arrivée prochaine d’une fonctionnalité très pratique pour tous les possesseurs de l’Oculus Quest 2. Il s’agit de la fonction baptisée « Air Link » et elle permet aux utilisateurs du casque VR de pouvoir le relier à leur PC sans avoir besoin de fil. Pour établir le lien entre les appareils, Quest 2 passe par le réseau Wi-Fi. Pour une expérience optimale sans latence, une bonne connexion Wi-Fi est recommandée. Cette fonctionnalité va à coup sûr renforcer l’immersion en partie, une qualité indispensable à la réalité virtuelle. Le mode Air Link sera bientôt disponible de manière expérimentale. Pour utiliser ce mode, vous devrez d’abord avoir la dernière version de l’application PC Oculus PC, c’est-à-dire la v28 qui sera bientôt déployée. Ensuite il vous suffira d’activer le mode Air Link via les paramètres de Beta dans l’application et faire de même dans les paramètres du casque Quest 2.

Avec la mise à jour qui va amener ce mode, il y aura également une mise à jour du taux de rafraîchissement qui passe à 120 Hz. Celui-ci avait été annoncé officieusement au mois de février par le vice-président de Facebook Reality Labs Andrew Bosworth. Cela permettra donc aux joueurs d’avoir « un gameplay supérieur et plus fluide ». Pour l’instant il n’existe pas de jeux ni d’applications avec un taux natif de 120 Hz mais il peut tout de même être activé via les paramètres du casque dans l’onglet « Experimental », comme pour Air Link.

Cette version 28 d’Oculus Quest 2 sera bientôt déployée graduellement et tous les utilisateurs du casque VR pourront profiter de ces nouvelles fonctionnalités. Oculus organise par ailleurs le premier Oculus Gaming Showcase, un événement consacré aux nouveautés jeux vidéo en réalité virtuelle. Pour ne pas le rater, assurez-vous de bien noter la date : il aura lieu le 21 avril prochain à 18h (heure française).