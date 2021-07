PS5 : Sony déploie (enfin) une bêta qui supporte les SSD M.2

Attendue depuis longtemps par les joueurs, la prise en charge du SSD M.2 ne concerne malheureusement pas tous les joueurs. Cette bêta est réservée à quelques heureux sélectionnés par l’entreprise et permet de régler en partie le problème de stockage de la console.

Il y a quelques temps, Sony faisait un appel à testeurs pour une bêta arrivant prochainement. Ce jour est arrivé puisqu’une bêta est disponible pour certains joueurs aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, au Japon, en Allemagne et en France. Entre autres nouveautés, elle permet d’activer la prise en charge du port SSD M.2 afin de gagner de la place de stockage.

Sur son site (en anglais), Sony a publié la marche à suivre pour s’équiper d’un SSD M.2 et surtout en choisir un compatible avec la PS5 à l’aide de différentes spécificités techniques. Attention tout de même, seuls les testeurs de la bêta auront accès au stockage supplémentaire. Donc même si vous possédez déjà le matériel nécessaire, ne prenez pas le risque d’ouvrir votre console et de l’endommager si vous n’avez pas été choisi pour tester la bêta.

Outre cette amélioration, la bêta ajoute la prise en charge de l’audio 3D pour les téléviseurs compatibles, permet d’envoyer des messages directement via la Game Base, ajoute un tracker de trophées dans la barre des tâches et cette dernière offre plus d’options de personnalisation.

10 millions de consoles vendues

En parallèle, et pour faire suite aux rumeurs lancées il y a quelques jours, Sony a confirmé avoir atteint le cap des 10 millions d’exemplaires vendus pour la PS5. Cela va sans dire que la firme est très fière de cet exploit, sachant qu’il a été atteint en seulement 35 semaines (contre 39 pour la PS4 avant elle), et ce avec des soucis de construction et de réapprovisionnement sans précédent.

Pour autant, la console reste à ce jour encore assez difficile à trouver lorsque l’on ne scrute pas internet à longueur de journée en attendant les drops chez les revendeurs. Si ce chiffre est impressionnant, il faut tout de même rappeler qu’une bonne partie de ces ventes ont été réalisées par des scalpers dont les robots achètent des centaines de consoles automatiquement à la seconde où celles-ci sont mises en vente sur les sites.