La PS5 passe la barre fatidique des 10 millions de ventes

Un réel exploit pour Sony qui est très fier de pouvoir annoncer que la PS5 bat encore une fois les chiffres de la PS4 avant elle.

© Journal du Geek

Cela faisait plusieurs semaines que Sony n’avait pas donné de nouvelles de sa console nouvelle génération, et du chiffre total de ses ventes. En mars dernier l’entreprise affirmait avoir vendu 7,8 millions de consoles à travers le monde. Seulement 8 moins après sa sortie, ou 35 semaines pour être exact, la console a finalement atteint les 10 millions de ventes, d’après le site VG Chartz.

Un objectif de vente revu à la hausse

Alors qu’il y a encore quelques mois Jim Ryan annonçait vouloir vendre 14 millions de PS5 en un an, le CEO de Sony a revu ce chiffre a la hausse en annonçant un nouvelle objectif de… 22,6 millions de consoles vendues en un an (dès que le réapprovisionnement est optimal). Ceci dans l’espoir de battre l’ultime record de la PlayStation 1 établi en 1998. Si la PS5 a réussit à atteindre les 10 millions de ventes en 35 semaines, contre 39 avec la PS4, il reste pas mal de travail pour concurrencer les chiffres de la PS1 en l’état actuel.

Les stocks s’arrangent mais sont encore problématiques

S’il l’on sait qu’il ne reste que 4 mois pour que ce rêve se réalise, cela pourrait être en réalité un objectif très plausible… si seulement les stocks suivaient la cadence. Ces dernières semaines, de nombreux réapprovisionnement ont été constatés et il devient de moins en moins difficile de se procurer la console next-gen.

Cependant, tout n’est pas encore très fluide et le plus gros des stocks se trouvent encore chez les revendeurs en ligne. Lorsque Sony sera capable de réapprovisionner de manière normale les magasins physiques, on ne peut que se douter que les chiffres de ventes ne feront que grimper. Il reste donc peu de temps, mais du temps quand même, à Sony pour essayer de régler cette situation.