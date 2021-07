Netflix rend la vaccination obligatoire sur ses tournages américains

Alors que le variant Delta continue de se répandre sur le territoire américain, Netflix annonce à ses équipes que la vaccination contre le coronavirus devient obligatoire pour les membres du casting. Cette mesure, inédite à Hollywood, ne s’applique pour l’instant qu’à ses productions américaines.

© Netflix

Après une année noire pour le 7e art, Netflix prend des mesures drastiques pour assurer la pérennité de son modèle. La firme américaine viendrait selon Deadline d’imposer la vaccination à certains membres de ses équipes. Cette mesure inédite s’inscrit dans le cadre de l’accord conclu entre le syndicat des studios Hollywoodiens et les entreprises du secteur le 20 juillet dernier. Si de nombreuses firmes du secteur pourraient rapidement lui emboîter le pas, le N rouge est la première entreprise à l’imposer à ses collaborateurs. En effet, plusieurs entreprises ont déjà appliqué cette directive sur certains de leurs tournages, comme c’est le cas pour Starz avec Gaslit, Netflix tranche dans le vif en expliquant qu’il n’y aura pas ou peu d’exception à la règle.

Concrètement, tous les acteurs devront justifier d’un cycle vaccinal complet pour pouvoir rejoindre les plateaux de tournages. À l’instar du pass sanitaire exigé dans nos vertes contrées pour les lieux de culture de plus de 50 personnes, cette vaccination a pour objectif de protéger les équipes et le bon déroulé des productions. Néanmoins, ces mesures ne s’appliquent pour le moment qu’au membre des équipes de “zone A”, comprenez les acteurs et les employés amenés à les côtoyer de près.

Quelques exceptions néanmoins

Pour autant, Netflix aurait prévu d’offrir quelques dérogations dans certains cas précis. Selon Deadline, seuls quelques motifs seraient jugés valables par l’entreprise. Un membre du casting pourrait par exemple se voir exempter de présenter un “pass sanitaire” dans le cas où la vaccination va à l’encontre de sa religion. Il en va de même pour les personnes ne pouvant se faire vacciner à cause de leur âge ou pour des raisons médicales.

Deadline vient également d’annoncer que la même stratégie pourrait être appliquée de l’autre côté de la manche. Il faut dire que c’est la seconde destination la plus prolifique pour la plateforme, qui y tourne certaines de ses séries les plus populaires comme Sex Education (qui revient à la rentrée) ainsi que The Crown. En France, la plateforme n’a pas encore statué. Pour rappel, la vaccination n’est pas obligatoire sur les tournages de l’Hexagone, contrairement à la présentation d’un test antigénique ou PCR négatif.