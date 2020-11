Sélection : 10 programmes Netflix à regarder pendant le confinement

Les jours raccourcissent et le confinement bloque une partie du pays. L’excuse parfaite pour passer nos soirées en pyjama, à binge-watcher Netflix.

Entre l’hiver qui approche, et le nouveau confinement mis en place pour endiguer la vague de coronavirus, nos prochaines soirées s’annoncent aussi froides que casanières. L’occasion rêvée pour sortir nos plaids moches et binge-watcher ce qui se fait de mieux en ce moment sur Netflix. On vous a sélectionné 10 programmes cultes ou en devenir, à voir et à revoir sans modération.

Shining

Dirigé par Stanley Kubrick, et interprété par Jack Nicholson (Jack) Shelley Duvall (Wendy) et Danny Lloyd (Danny), Shining est l’un des films d’horreur les plus célèbres de l’histoire du cinéma. Que vous l’ayez déjà vu, ou que vous fassiez parti des quelques irréductibles à ne pas encore connaître la famille Torrance, ce mastodonte du septième art à fait son arrivée le mois dernier sur Netflix, on ne peut donc que vous conseiller de le (re)découvrir.

Derrière nos écrans de fumée

Ce docu-fiction réalisé et coécrit par Jeff Orlowski nous livre un tableau sombre et pessimiste des réseaux sociaux, mais surtout de leurs dérives au quotidien. De quoi nous motiver à entamer une digitale detox pendant toute la durée du couvre-feu, ou du moins à nous interroger sur les effets des algorithmes sur notre vie quotidienne.

Les Dents de la mer

Encore un classique du septième art pour Netflix, qui a fait entrer fin octobre Les Dents de la mer de Steven Spielberg. Le film n’est plus à présenter, et son générique suffira à lui seul à vous plonger dans l’ambiance glacée de l’île d’Amity.

David Attenborough : Une vie sur notre planète

Après une brillante carrière en tant que journaliste et naturaliste, la célèbre voix des reportages Life on Earth de la BBC David Attenborough signe une arrivée remarquée sur Netflix avec Une vie sur notre planète. Le documentaire d’1h23 aborde tour à tour quelques-uns des plus grandes problématiques environnementales de notre époque, tout en tentant d’y apporter quelques solutions potentielles. L’occasion de réfléchir et de voyager un peu, même depuis son salon.

The Haunting of the Bly Manor

Après l’excellente série The Haunting of Hill House, imaginée par Mike Flanagan et adaptée du roman de Shirley Jackson Maison Hantée, c’est avec Bly Manor que la série revient sur nos écrans. Inspirée du roman La Tour d’écrou d’Henry James, cette nouvelle saison indépendante revient sur les mésaventures de Dani Clayton, gouvernante américaine fraîchement débarquée à Londres pour devenir la jeune fille au pair de Miles et Flora dans l’inquiétante demeure de Bly Manor.

Ratched

Autre création originale arrivée il y a peu sur la plateforme, la série Ratched et ses excellentes audiences s’imposent comme un prequel réussi au célèbre film Vol au-dessus d’un nid de coucou. L’occasion pour les spectateurs de découvrir le passé du personnage froid et calculateur de Mildred Ratched, dans une nouvelle série horrifique imaginée par le créateur d’American Horror Story.

Le dernier vol de la navette Challenger

À défaut de pouvoir sortir de chez nous, on s’offre un cours d’histoire spatial sur Netflix avec cette série documentaire qui revient sur l’accident du vaisseau Challenger le 28 janvier 1986. 73 secondes après son décollage, la navette explose, tuant sur le coup les sept membres d’équipage présents à bord. En abordant tour à tour les points de vue des proches des victimes, mais aussi ceux des ingénieurs et des hauts-fonctionnaires ayant participé au projet, Netflix signe ici une série aussi passionnante qu’instructive.

Code Lyoko l’intégrale

Retour en enfance avec Code Lyoko ! L’intégrale de la série d’animation française est désormais accessible sur la plateforme. L’occasion de replonger dans les années, 2000, et de suivre Jérémie, Aelita, Yumi Ulrich et Odd dans leur croisade contre le terrible XANA. En plus de son générique mémorable, la série française était une petite révolution à l’époque, en alternant entre dessin animé classique et images en 3D. Elle a d’ailleurs été classée parmi les meilleures de sa génération par Cartoon Network USA. Aucune excuse donc pour ne pas la (re)découvrir sur Netflix.

Radiant

Adaptation du manga éponyme, Radiant est également une création française puisqu’on doit sa création au génial Tony Valente. Publiées depuis juillet 2013 aux éditions Ankama, les aventures de Seth et de ses compagnons ont été un véritable succès dans l’Hexagone, mais aussi à l’étranger, avec une traduction dans plus d’une dizaine de pays différents, dont au Japon, berceau de la culture manga. Depuis 2018, la série a passé un cap, avec la création d’un animé particulièrement réussi. On vous conseille de la découvrir très vite, d’autant plus que la deuxième saison est désormais disponible sur Netflix.

Sweeney Todd : Le diabolique barbier de Fleet Street

Dans la rue de Fleet Street, un barbier maléfique égorge ses clients, tandis que son associée Mrs Lovett, fait disparaître les corps en les utilisant pour garnir ses tourtes à la viande. Sombre et entêtante, la comédie noire de Tim Burton sortie en 2007 est incarnée à l’écran par le duo emblématique Johnny Depp et Helena Bonham Carter, et nous replonge dans les grandes années du réalisateur. Oscarisé pour ses décors et récompensé par deux Golden Globes à sa sortie (Meilleur film musical et Meilleur acteur dans un film musical pour Johnny Depp), on ne se lasse pas de revoir les tragiques aventures de Benjamin Barker et de sa partenaire de crime.