Tout savoir sur le WiFi 6 avec notre sélection des meilleurs routeurs

Le Wi-Fi 6 fait ses grands débuts depuis l'an dernier, mais résumer son impact potentiel est un peu plus compliqué que de dire qu'il rendra votre réseau Wi-Fi plus rapide. Oui, les choses seront plus rapides qu'avant - mais au-delà des éléments de base comme la vitesse et la portée, ce qui est vraiment important dans Wi-Fi 6, c'est comment il va remodeler la façon dont les routeurs gèrent le nombre croissant d'appareils connectés à Internet dans nos maisons et nos vies. Si vous cherchez des réponses sur le Wi-Fi 6 et la façon dont cela fonctionnera, ainsi qu'une sélection des meilleurs routeurs, alors vous êtes au bon endroit !

Qu’est-ce exactement que le Wi-Fi 6 ?

La norme Wi-Fi 6 et ses ancêtres

Si vous utilisez internet depuis plusieurs dizaines d’années, vous avez sans nul doute vu passer un peu toutes les normes grand public. Depuis le “Wi-Fi 1” jusqu’à celui dont nous parlons aujourd’hui, chaque norme est déposée et gérée par Wi-Fi Alliance, l’association américaine possédant la marque Wi-Fi. Mais ce n’est qu’à partir de la 5e norme que le Wi-Fi a commencé à utiliser une numérotation simple, puisque le Wi-Fi 4 était par exemple nommé “802.11 n”. La 5e norme a elle-même été renommée en cours de route, mais elle est plus connue sous le nom “802.11 ac”. Pour y voir plus clair, voici un récapitulatif des normes depuis 1999 :

Numérotation simple Nom de la norme Année de lancement Wi-Fi 1 802.11 b 1999 Wi-Fi 2 802.11 a 1999 Wi-Fi 3 802.11 g 2003 Wi-Fi 4 802.11 n 2009 Wi-Fi 5 802.11 ac 2014 Wi-Fi 6 802.11 ax 2019

Dernière norme lancée, fin 2019, le Wi-Fi 6 promet donc, à l’instar de son homologue mobile la 5G, de décupler les débits sans-fil pour des utilisations domestiques ou professionnelles, en intérieur la plupart du temps. Ce n’est pas le Wi-Fi qui fait votre connexion internet et vous le savez sans doute déjà : même avec le Wi-Fi 6, si votre fournisseur d’accès internet vous limite à de l’ADSL, aucun miracle ne sera fait hormis sur la stabilité de la connexion sans-fil.

Ce qui nous intéresse le plus ici, c’est d’en savoir plus sur ce fameux Wi-Fi 6. Est-ce de la magie ? Non, de la science.

Les avantages et l’intérêt du Wi-Fi 6

Le débit maximal 40% plus élevé

Le premier avantage indéniable du Wi-Fi 6, et celui dont on parle sans doute le plus, c’est l’augmentation du débit théorique maximal. Alors que la norme de 2014 se targuait de pouvoir atteindre les 5300 Mbps (5.3 Gbps), le Wi-Fi 6 est pensé pour monter jusqu’à 10530 Mbps (10.5 Gbps), rien que ça.

Le Wi-Fi 6 offre donc des vitesses de transfert de données plus rapides. Si vous utilisez un routeur Wi-Fi 6 avec un seul appareil, les vitesses maximales potentielles devraient être jusqu’à 40 % plus élevées avec Wi-Fi 6 qu’avec Wi-Fi 5.

Le Wi-Fi 6 y parvient grâce à un codage plus efficace des données, ce qui se traduit par un débit plus élevé. Il s’agit principalement de faire tenir plus de données dans les mêmes ondes radio. Les puces qui codent et décodent ces signaux sont de plus en plus puissantes pour gérer cette charge supplémentaire.

Le Wi-Fi 6 a des taux de transfert de données allant jusqu’à 1 200 Mbps (1,2 gigabits par seconde) par flux. C’est environ trois fois plus rapide que la vitesse maximale de Wi-Fi 5, qui est de 433 Mbps par flux. Le Wi-Fi 5 permet trois flux simultanés, pour un total de 1 400 Mbps, alors que le Wi-Fi 6 prend en charge quatre flux, pour une vitesse maximale théorique de 4 800 Mbps.

Ce Wi-Fi 6 prend en charge des largeurs de bande de canal de 20, 40, 80 et 160 MHz. Il peut fonctionner sur les fréquences 2,4 GHz ou 5 GHz et il est rétro compatible avec les anciens appareils qui ne prennent pas en charge la norme 802.11ax.

Dans la pratique, une personne lambda comme vous et moi ne verra sans doute pas la différence sur le court terme. Nos connexions fibrées sont souvent limitées à 1 Gbps ou 2 Gbps quand on a de la chance (parfois plus comme chez Free) et nos appareils (consoles, smartphones, PC) ne sont souvent pas assez bien équipés pour monter si haut. Si vous prenez une Nintendo Switch, son débit en téléchargement sera bien souvent limité à environ 120 Mbps, même si vous avez la meilleure fibre de France.

Limiter la saturation des réseaux Wi-Fi

L’intérêt d’avoir un débit maximal si haut, c’est avant tout de pouvoir faire face à la multiplication des appareils sur un même réseau. Vous n’êtes pas sans savoir que plus le temps passe, plus nos logements sont équipés d’appareils connectés en Wi-Fi : consoles, téléviseurs, smartphones, tablettes, montres, mais aussi ampoules, assistants virtuels, prises et même balances ou vélos. En prenant chaque appareil indépendamment, son encombrement du réseau Wi-Fi est faible. Mais lorsque tout est connecté, ça devient plus compliqué et vos appareils principaux comme votre PC peuvent en subir les conséquences.

Et c’est évidemment sans compter toutes les interférences de vos voisins, qui utilisent parfois les mêmes canaux que vous. Pour rappel, un réseau Wi-Fi utilise une bande de fréquences limitées, l’intérêt étant de séparer les réseaux proches entre plusieurs canaux. Mais comme nous le disions plus haut, les canaux sont plus facilement saturés à notre époque.

Mais là où le Wi-Fi 6 va vraiment plus loin, c’est dans la gestion des lieux fortement saturés. Un réseau domestique sera toujours utilisable même si plusieurs personnes sont sur le même canal ou tout simplement sur la même box, alors qu’un stade, un centre commercial, une gare, un aéroport … bref, un lieu public très fréquenté aura bien plus de mal à gérer cet aspect.

Le Wi-Fi 6, grâce à l’utilisation des technologies OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) et Multi-User MIMO (Multiple-In Multiple-Out), qui permettent de diviser un même canal Wi-Fi et de laisser plusieurs appareils communiquer simultanément avec le routeur, amène la connexion sans-fil dans une nouvelle ère.

L’écologie, le nouveau combat important

Ce n’est pas un secret, tout le monde le sait : la planète va mal. Même si certaines des causes de ce dérèglement ne sont étrangement pas revues, il reste très important de faire des efforts ici et là, même minimes. C’est justement le cas de la nouvelle norme Wi-Fi 6 qui, grâce à ses innovations, va permettre d’augmenter la durée de vie des batteries des appareils utilisant cette norme.

Pour faire bref, il faut comprendre que le Wi-Fi 6 est moins gourmand en énergie que ses prédécesseurs. Par conséquent, les batteries sont moins souvent rechargées, même si cela ne fait gagner que quelques poignées de minutes à chaque utilisateur. Ces minutes multipliées par les milliards d’appareils dans le monde sont des heures précieuses d’autonomie, et une batterie que l’on recharge moins est une batterie qui dure plus longtemps et que l’on remplace moins souvent.

La technologie qui permet cette économie de batterie se nomme TWT (Target Wake Time, soit “durée d’éveil cible”). Celle-ci communique tout simplement à l’appareil équipé quand mettre la radio Wi-Fi en veille et quand la remettre en route. Cela évite donc qu’elle ne soit constamment allumée, à chercher un signal qui n’arrivera potentiellement pas.

Cela va également être bien utile pour les appareils type IoT (Internet des objets) à faible consommation qui se connectent via le Wi-Fi.

Les inconvénients du Wi-Fi 6

Il n’existe que très peu d’inconvénients à cette nouvelle norme, tant les efforts pour la rendre meilleure sont présents et cohérents. Mais, vous vous en doutez sans doute peut-être, une nouvelle norme signifie forcément du nouveau matériel.

C’est donc là qu’est l’inconvénient principal du Wi-Fi 6 : vos appareils actuels ne sont sans nul doute pas compatibles. Depuis quelques mois, des cartes Wi-Fi, des smartphones (l’iPhone SE est par exemple compatible, tout comme les gamme iPhone 12 ou OnePlus 9) ou même la PlayStation 5 (ce qui n’est pas le cas de la Xbox Series X) deviennent peu à peu compatibles, mais ça n’est pas le cas de tous.

Si vous possédez un smartphone lancé avant 2019 par exemple, ou tout autre appareil utilisant le Wi-Fi, il ne fait pas l’ombre d’un doute que vous serez limité au Wi-Fi 5. D’autre part, votre box ou routeur ne sera lui-même pas forcément compatible. Les dernières box des opérateurs s’y mettent peu à peu, mais cela n’a pas l’air simple.

La subtilité du Wi-Fi 6E

Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette norme, le Wi-Fi 6E. Peut-être même vous demandez-vous si le Wi-Fi 6 n’est pas déjà obsolète ? Sachez que non, ça n’est pas le cas.

En clair, le Wi-Fi 6E est strictement la même chose que le 6 tout court, le “E” signifiant simplement “Extended”. De par l’utilisation d’une bande 6Ghz (contre 2.4 et 5Ghz pour le 6 classique), le 6E permettra d’augmenter la portée du signal et donc potentiellement de limiter la fabrication et l’achat de répéteurs pour des endroits clos à la surface peu élevée, comme une maison.

D’autre part, l’utilisation de cette bande 6Ghz permettra aussi aux appareils compatibles de profiter d’un débit allant jusqu’à 2Gbps. Néanmoins, il va falloir attendre encore un peu avant que le Wi-Fi 6E se démocratise réellement, puisque le 6 commence à peine à pointer le bout de son nez dans le domaine du grand public.

Notre sélection des meilleurs routeurs Wi-Fi 6

Étant donné que les appareils domestiques intelligents sont devenus plus courants de nos jours, il est logique d’investir dans le routeur Internet le plus rapide qui prend en charge la nouvelle norme de communication Wi-Fi 6 802.11ax. Il offrira non seulement des vitesses plus rapides, mais aussi une meilleure couverture et pourra accueillir plusieurs appareils à la fois.

Toutefois, pour utiliser la nouvelle norme plus rapide, vous aurez besoin d’un bon routeur Wi-Fi 6 adapté à vos besoins, mais également d’appareils compatibles chez vous pour en profiter au maximum. Découvrez ci-dessous les 5 routeurs, les meilleurs actuellement sur le marché selon nous. Ils sont dotés de différentes fonctionnalités et sont proposés à différents prix afin de répondre aux besoins de tous les consommateurs.

NETGEAR Nighthawk AX12 – Le plus complet

Avec le routeur Nighthawk AX12 12-Stream Wi-Fi 6 de Netgear, vous pouvez booster la vitesse et l’efficacité de votre réseau Wi-Fi domestique. Équipé de huit antennes internes et capable d’un débit Wi-Fi total allant jusqu’à 6 Gb/s, ce routeur double bande prend en charge la norme sans fil Wi-Fi 6 (802.11ax).

Le Nighthawk AX12 est équipé de quatre ports LAN Gigabit Ethernet, d’un port LAN Gigabit Ethernet et d’un port Ethernet 5 Gb/s qui permet des connexions filaires multi-gigabits. Deux ports USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A vous permettent de partager des imprimantes et des périphériques de stockage, tandis que le cryptage WPA3 contribue à renforcer la sécurité.

Capacité améliorée

L’accès multiple par répartition en fréquence orthogonale (OFDMA) augmente la capacité et l’efficacité du réseau grâce à une planification plus intelligente du trafic pour gérer les activités à large bande passante tout en prenant en charge vos appareils domestiques intelligents connectés. Le trafic Wi-Fi est géré plus efficacement, en transmettant simultanément les données de différents appareils, plutôt que de faire attendre les données de chaque appareil.

Wi-Fi à 12 flux

Douze flux Wi-Fi, dont quatre dans la bande 2,4 GHz et huit dans la bande 5 GHz, permettent au routeur d’envoyer et de recevoir davantage de données des appareils connectés. Essentiellement, plus de flux signifie plus de bande passante disponible et moins de congestion pour tous les appareils du réseau Wi-Fi. Le Nighthawk AX12 prend également en charge l’envoi jusqu’à huit transmissions MIMO multi-utilisateurs à la fois, soit quatre de plus que ce que permettent les routeurs Wi-Fi 5 (802.11ac) existants.

Prise en charge de WPA3

Le Nighthawk AX12 prend en charge le WPA3, qui offre une authentification améliorée par mot de passe et un cryptage plus puissant.

Processeur quadricœur

Le processeur quadricœur 64 bits de 2,2 GHz contribue à la fluidité du streaming 4K UHD et des jeux en ligne/VR, ainsi qu’à une expérience Wi-Fi plus forte et plus fiable. Ce processeur est optimisé pour l’AX12, ce qui garantit la vitesse et les performances pour davantage d’appareils domestiques intelligents et d’applications à haut débit.

Port Ethernet multi-gigabit

Laissez vos appareils fonctionner à leur vitesse maximale sur le câblage existant. Le port Ethernet multi-gigabit de l’AX12 est conçu pour vous offrir des vitesses cinq fois plus rapides que la vitesse câblée d’un port Ethernet Gigabit typique, ce qui permet à vos dispositifs de stockage en réseau (NAS), vos commutateurs et autres dispositifs capables de vitesses de 2,5 Gb/s et 5 Gb/s de fonctionner à pleine capacité. Utilisez les quatre ports LAN Gigabit Ethernet pour connecter davantage de périphériques filaires, ou combinez deux ports Gigabit Ethernet pour améliorer encore la vitesse de transfert de fichiers agrégée.

Couverture Wi-Fi

Huit antennes hautes performances dissimulées dans la coque du routeur permettent d’étendre la portée sans fil à l’intérieur et à l’extérieur. Les antennes sont pré-optimisées pour des performances Wi-Fi optimales. Les signaux du routeur sont amplifiés pour maximiser la portée et la fiabilité, ce qui vous permet d’utiliser votre Wi-Fi dans davantage d’endroits. Obtenez des signaux Wi-Fi plus puissants dans toute votre maison, que ce soit pour vos consoles de jeu au sous-sol ou pour vos caméras de sécurité extérieure.

Application Nighthawk

L’application Netgear Nighthawk App permet de configurer facilement votre routeur et de tirer le meilleur parti de votre Wi-Fi. Avec l’application, vous pouvez installer votre routeur en connectant simplement votre appareil mobile au réseau du routeur ; l’application vous guidera pour le reste. Une fois l’application configurée, vous pouvez utiliser le tableau de bord intuitif pour mettre en pause l’accès à Internet sur vos appareils connectés, effectuer un rapide test de vitesse Internet, etc.

Les plus :

La présence d’un port ethernet 2.5Gbps

Le design, bien que spécial, très agréable

Les bonnes performances en Wi-Fi 6

La très bonne couverture

Les moins :

Propose des fonctions payantes

Le routeur est un peu gros

Asus RT-AX86U – Le Challenger

Grâce à des vitesses réseau rapides avec le routeur Gigabit sans fil ASUS RT-AX86U AX5700 double bande, vos expériences de jeu et de divertissement seront optimisées. Conçu spécialement pour les joueurs en ligne et les passionnés, le RT-AX86U bi-bande prend en charge la technologie Wi-Fi 6 (802.11ax) pour offrir aux appareils compatibles un débit total pouvant atteindre 5700 Mb/s sur les fréquences de 2,4 GHz et 5 GHz. Il dispose de trois puissantes antennes externes et d’une antenne interne pour offrir une couverture sans fil pour les grandes maisons. La couverture sans fil peut être étendue en ajoutant au réseau des routeurs ASUS compatibles AiMesh. Ce routeur comprend également quatre ports Gigabit Ethernet avec un port dédié aux jeux qui priorise automatiquement le trafic pour aider à garantir une expérience rapide et fluide. Vous pourrez utiliser l’application mobile ASUS pour configurer le routeur avec des options de réseau invité, la hiérarchisation des périphériques de jeu mobiles, et plus encore. En outre, le RT-AX86U dispose d’un port 2,5 Gigabit et prend en charge l’agrégation de liens pour profiter pleinement des connexions Internet à 2 Gb/s. Deux ports USB 3.2 Gen 1 sont disponibles, ce qui vous permet de connecter des périphériques tels que des disques de stockage externes à partager sur le réseau.

Réseau haut débit

L’ASUS RT-AX86U prend en charge la norme Wi-Fi 802.11ax qui offre un débit allant jusqu’à 5700 Mb/s sur les fréquences de 2,4 GHz et 5 GHz, vous offrant ainsi la bande passante et la large couverture sans fil nécessaires pour jouer, regarder des vidéos en streaming, diffuser des flux en direct, etc. L’activation de la détection dynamique des fréquences permet de débloquer 15 des canaux les moins encombrés de la bande 5 GHz, ce qui vous offre une bande passante encore plus large.

Jeux dédiés

Les appareils connectés au port de jeu Gigabit Ethernet dédié reçoivent automatiquement la priorité réseau, ce qui garantit une expérience fluide et ininterrompue. L’activation du mode de jeu mobile sur l’application ASUS Router permet également de minimiser le décalage et la latence pour les appareils connectés sur lesquels vous jouez sur mobile.

Agrégation de liens

Le RT-AX86U peut tirer pleinement parti d’une bande passante Internet allant jusqu’à 2 Gb/s en connectant deux services Gigabit distincts au port WAN et à un port Gigabit Ethernet. Cette bande passante peut être partagée entre les périphériques sans fil connectés ou via le port Ethernet 2,5 Gigabit. Pour plus de polyvalence, le port 2,5 Gigabit peut être utilisé pour les connexions WAN ou LAN.

Les plus :

Très performant en Wi-Fi 6

Prix correct pour un tel routeur

Dispose d’un port Ethernet 2.5Gbps

Application complète et facile d’utilisation

Les moins :

Sa disposition forcément verticale peut être un frein

TP-Link Archer AX10 – L’entrée de gamme qui fait le taf

Avec le routeur Gigabit sans fil Dual-Band Archer AX10 AX1500 de TP-Link, vous allez profiter de vitesses supérieures au gigabit. Ce routeur prend en charge le protocole Wi-Fi 6 (802.11ax) pour des vitesses de transfert de données de réseau sans fil pouvant atteindre 1501 Mb/s. Cette vitesse est répartie entre la technologie bi-bande, avec jusqu’à 1201 Mb/s sur la bande 5 GHz et jusqu’à 300 Mb/s sur la bande 2,4 GHz. Pour augmenter encore le débit de données, ce routeur sans fil prend en charge les technologies MU-MIMO 2×2, OFDMA et beamforming.

En plus de la connectivité sans fil, le AX10 propose quatre ports Ethernet RJ-45 situés à l’arrière du routeur prenant en charge les vitesses gigabit. TP-Link a doté l’Archer AX10 d’un processeur tri-core de 1,5 GHz pour garantir que tous vos périphériques bénéficient d’une expérience fluide et sans mémoire tampon. TP-Link s’est efforcé de rendre l’installation tout aussi fluide avec l’application Tether pour les appareils iOS et Android. Si vous préférez, vous pouvez toujours utiliser l’interface web intégrée pour régler les différents paramètres.

2×2 MU-MIMO

Le routeur AX10 prend en charge la technologie MU-MIMO 2×2. MU-MIMO est l’abréviation de multi-utilisateur (MU), entrées multiples (MI) et sorties multiples (MO). Cela signifie que deux appareils distincts dans votre maison peuvent bénéficier de flux de téléchargement en amont et en aval dédiés. Chaque appareil ayant sa propre “voie”, les vitesses de transfert de données et la stabilité de la connexion peuvent être maximisées.

La technologie Beamforming

Les 4 antennes de l’Archer AX10 sont prises en charge par la technologie Beamforming. Cette technologie concentre le signal Wi-Fi émis par le routeur sur vos appareils afin de renforcer la puissance du signal et d’assurer une connexion stable.

Les plus :

Routeur très abordable

Bonnes performances générales

Les moins :

Le 2.4Ghz un peu en deçà du reste

Pas de port 2.5Gbps

Nighthawk Pro Gaming XR1000 – Dédié aux gamers

Avec le routeur Netgear Wi-Fi 6 Nighthawk Pro Gaming XR1000, vous pouvez optimiser votre réseau pour les jeux à l’aide de l’interface DumaOS et profiter des avantages des dernières technologies Wi-Fi 6. Cela vous permet également d’optimiser et allouer votre bande passante pour vos besoins de streaming en direct et de jeux dans le Cloud.

WiFi 6 AX5400 double bande

Le WiFi 6 AX5400 double bande permet à un plus grand nombre d’appareils de se connecter et de diffuser du contenu simultanément. Doté de quatre ports Gigabit Ethernet en LAN et d’un port Gigabit Ethernet WAN, le XR1000 est animé par un processeur triple cœurs à 1,5 GHz pour une prise en charge de davantage de périphériques en vue d’offrir la meilleure expérience gaming en VR, streaming 4K et bien plus encore. Les performances sans fil, câblées et USB ne sont d’ailleurs pas en reste. On retrouve également sur ce dernier, 4 antennes amovibles hautes performances pour une meilleure couverture Wifi, des vitesses plus rapides et moins d’interférence

Sécurité et confidentialité des données

Ce routeur embarque NETGEAR Armor, une protection contre les cyberattaques pouvant menacer votre réseau domestique et ses appareils connectés. Un essai gratuit de 30 jours est inclus. Après cette période d’essai, un abonnement annuel de 69,99 euros est nécessaire. Les utilisateurs de NETGEAR Armor profitent également d’un VPN gratuit qui chiffre leurs données jusqu’à concurrence de 200 Mo par jour et par appareil. Vous pouvez tout de même opter pour un trafic illimité via un abonnement annuel additionnel.

Vitesse et fiabilité de votre réseau

Ce routeur Nighthawk Pro Gaming XR1000 est conçu pour améliorer jusqu’à 40% les performances du WiFi et réduire le ping jusqu’à 93% dans un réseau encombré. Il est conçu pour répondre aux défis des foyers modernes disposant de nombreux appareils connectés, chacun se disputant pour la bande passante. Avec des connexions plus rapides, plus fiables et une capacité multipliée par 4, sans impact sur la vitesse et la fiabilité.

Les plus :

Pensé pour le jeu, dispose de fonctionnalités dédiées

Très bonnes performances

Les moins :

Un peu cher, on paie le côté gaming

Pas de port 2.5Gbps

Netgear RAX20 AX1800 – Un bon compromis

Le routeur Netgear RAX20 AX1800, construit avec la dernière génération de la technologie Wi-Fi 6 qui utilise l’OFDMA, offre une plus grande capacité pour gérer plus d’appareils sur votre réseau et des vitesses allant jusqu’à 1,8 Gbps, vous assurant ainsi de profiter de connexions Internet ultra rapides sur tous vos appareils. Ce routeur de nouvelle génération est recommandé pour les foyers de taille petite à moyenne, avec 20 appareils connectés ou plus. Egalement présent, Netgear Armor assure une protection avancée contre les cybermenaces pour votre réseau domestique et vos appareils connectés.

Processeur quadricœur et Wi-Fi à 4 flux

Le puissant processeur quadricœur garantit des performances supérieures pour les applications simultanées en temps réel telles que le streaming multimédia, les jeux en ligne et les chats audio/vidéo. Ce dernier est conçu pour transférer des gigabits de données avec une charge CPU quasi nulle. 4 flux Wi-Fi signifie plus de bande passante disponible et moins de congestion pour tous les appareils du réseau Wi-Fi. Ce routeur fournit une puissance de signal constante et puissante à plusieurs appareils en même temps pour que vous puissiez profiter au mieux de votre connexion.

D’autres fonctionnalités intéressantes

Offrant 5 ports Gigabit (1 port WAN et 4 ports LAN), ce routeur fonctionne avec Alexa d’Amazon et l’Assistant Google, prend en charge le WPA3, le dernier protocole de sécurité Wifi de pointe et dispose de 3 ports USB 3.0 pour un streaming et des sauvegardes plus rapides, ainsi qu’un accès facile à vos contenus multimédias disponibles sur un périphérique de stockage.

Les plus :

Abordable et fonctionnel

Les moins :