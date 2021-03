|Sélection] 6 podcasts inspirants qui parlent de féminisme (mais pas que)

Envie d’élargir votre culture au travers d’un prisme un peu différent ? On vous propose six pépites auditives à écouter en boucle pendant le sport, dans les transports ou même dans votre bain.

Si vous avez déjà terminé notre sélection de films et de séries réalisés et incarnés par des femmes, on vous conseille de laisser tomber Netflix quelques heures, et de découvrir ces six podcasts. Imaginés par des créatrices de talent, tous ont pour point commun de parler militantisme et pop culture, sur un ton décomplexé et inspirant. À écouter partout, tout le temps.

N’importe Cul

Présenté par Jade et Mina, produit par Mauvaises Ondes

Lancé septembre 2020, 12 épisodes (en cours)

Un jeudi sur deux, Jade et Mina, cinéphiles de l’X-trême, décryptent et analysent notre bonne vieille culture porn. L’occasion de découvrir que derrière ses côtés surjoués, parfois dérangeants et souvent WTF, l’industrie du X peut aussi être engagée, inspirante et excitante. Entre pépites vintage, tags improbables et acteur.ices à (re)découvrir, le N’importe Cul est un vrai moment de partage et de fous-rire, sans un gramme de vulgarité. Parmi les derniers épisodes sortis, on vous conseille tout particulièrement celui sur la réalisatrice engagée Erika Lust. Et pour les amateurs de cinéma (porno) vintage, leur compte Instagram est une vraie mine d’or.

Nos épisodes préférés :

#4 – Ahegado

#9 – Star Wars (ft Thomas Combret)

#11 – Erika Lust

Les Couilles sur la table

Présenté par Victoire Tuaillon,

Lancé en septembre 2017, 87 épisodes (en cours)

Véritable référence du genre, Les Couilles sur la table de Victoire Tuaillon questionne les masculinités, et le rapport des hommes au féminisme. Parce que (spoiler) aussi étonnant que cela puisse paraître, le féminisme peut aussi être une affaire d’homme. Qu’il s’agisse d’encourager le congé paternité, de questionner certaines figures emblématiques de la pop culture ou de remettre en cause les clichés virilistes et souvent absurdes qu’on impose aux hommes, le podcast évoque son sujet avec beaucoup de bienveillance et de compréhension. À mettre entre toutes les mains.

Nos épisodes préférés :

#33 – Cro-Magnon, ce gentleman

#36 – J’élève mon fils

#58 – Des ordis, des souris et des hommes

Quoi de Meuf

Présenté par Clémentine Gallot, produit par Nouvelles écoutes

Lancé en 2017, 140 épisodes (en cours)

Chaque semaine, Clémentine Gallot décrypte l’actualité politique, sociétale et pop culturelle du moment. Des Chroniques de Bridgerton jusqu’à nos bons vieux films de Noël clichés à souhait, Quoi de Meuf est l’occasion de découvrir nos films et séries préférés sous un prisme un peu différent. Un projet qui n’est pas sans rappeler l’excellente BD Commando Culotte, que vous pouvez retrouver dans notre sélection littéraire qui bousculent les idées reçues sur les femmes. Chaque épisode dure entre 20 minutes et une heure, juste assez pour nous donner envie d’en savoir un peu plus.

Nos épisodes préférés :

#111 – La série The Crown de Peter Morgan

#115 – Films de Noël : amour, neige et clichés

#118 – La série La Chronique des Bridgerton de Chris Van Dusen

Génération XX

Présenté par Siham Jibril, produit par Indicrew

Diffusé entre 2017 et 2021, 100 épisodes (terminé)

Avec plus de 6 millions d’écoutes cumulées, Génération XX a signé son dernier épisode il y a seulement quelques jours. L’occasion de se plonger dans cet excellent podcast, qui nous invite à rencontrer plusieurs parcours de vie féminins inspirants, qu’ils soient artistes, professionnels ou personnels. Restauratrices, pionnières de l’écologie digitale, avocates ou entrepreneures, les 100 invitées de Génération XX nous offrent autant de portraits originaux et bienveillants. Une vraie leçon d’empouvoirement, à consommer sans modération.

Nos épisodes préférés :

#32 – Insaff El Hassini (Avocate et fondatrice de Lean in France)

#40 – Inès Leonarduzzi (Fondatrice de Digital for the Planet)

#65 – Caroline Thelier (DG de PayPal France)

L’Émifion

Présenté par Sophie-Marie Larrouy et Navie, produit par MadmoiZelle

Diffusé entre 2015 et 2017, 32 épisodes (terminé)

Parler sexualité et sentiments, sans tabou ni jugement. Le podcast imaginé il y a bientôt six ans par SML et Navie commence doucement à dater, mais il est toujours aussi savoureux à écouter. Pendant une trentaine d’épisodes, le duo parle avec humour et bienveillance de consentement, de fantasmes et d’orientation sexuelle avec un invité de marque, allant de Jonathan Cohen à Patrick Baud.

Nos épisodes préférés :

Les curiosités sexuelles (ft Patrick Baud)

Les looses sexuelles (ft Jérôme Niel)

Comment Internet change nos rencontres

Besoin de rien envie de droit

Présenté par Clara Benyamin, produit par Binge Audio

Diffusé entre 2018 et 2019, 18 épisodes (terminé)

Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous risquiez légalement à manger votre chat, à troller sur Internet ou à diffuser du revenge porn de votre ex ? Dans Besoin de rien envie de droit, la géniale avocate Clara Benyamin décortique la loi pour nous aider à mieux comprendre les curiosités juridiques qui nous entourent. On n’y parle pas uniquement de féminisme, mais aussi d’une foule de sujets différents. De quoi rendre les textes de loi beaucoup plus clairs. Parce que oui, passer un bon moment en parlant législation, c’est possible.

Nos épisodes préférés :