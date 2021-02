PS5 : la mise en vente de nouveaux stocks tourne à l’émeute

Les vidéos filmées par certains clients du magasin montrent une scène chaotique que les employés n’ont pas pu gérer. La vente a été annulée et la police a du intervenir.

Alors que la PlayStation 5 de Sony se fait encore attendre dans les magasins et sur les sites de vente en ligne, le moindre stock disponible devient une mine d’or sur laquelle tout le monde se jette. C’est ce qui s’est passé au Japon ce week-end où un magasin du nom de Yodobashi Camera s’est retrouvé inondé de monde après l’annonce de la mise en vente d’un nouveau stock de la console. Les employés du magasin avaient tenté d’établir un système de « premier arrivé, premier servi » à l’aide d’environ 300 billets numérotés, mais la situation a vite dégénéré. Les employés n’ont pas pu gérer l’afflux dans la boutique, qui s’est rapidement retrouvée pleine à craquer. La scène est d’une rare violence pour le Japon. Cette situation chaotique est encore plus impressionnante quand on prend en considération que Tokyo, et d’autres préfectures du Japon, ont été placés en état d’urgence sanitaire. Les clients n’ont pas hésité à se bousculer et même à se ruer sur l’employé qui détenait les billets numérotés. La police a dû intervenir pour empêcher qu’il n’y ait des blessés. Évidemment, l’opération de vente de PS5 a été annulée et c’est donc les mains vides que sont repartis les centaines de personnes ayant envahi la boutique.

Oh my God!!!! ヨドバシps5 pic.twitter.com/v2ilIadbFk — Dave Gibson ⠿ POKEMON🗼 (@AJapaneseDream) January 30, 2021

Avec des stocks de PS5 qui se font rares depuis sa sortie, les scènes de ce genre deviennent de plus en plus communes à travers le monde. C’est pourquoi Sony avait décidé d’approvisionner les revendeurs en ligne en priorité, pour éviter ces situations alors que la pandémie mondiale n’est toujours pas sous contrôle. Même dans ces coditions, les sites se font dépouiller en quelques minutes, le plus souvent par des groupes utilisant des bots. AMD, le fournisseur de Sony et de Microsoft en puce SoC, avait par ailleurs annoncé que le problème d’approvisionnement en composants ne serait pas réglé avant au moins l’été 2021. En France, ce sont les revendeurs en ligne qui sont réapprovisionnés de temps à autre, les magasins physiques ne recevant du stock que pour honorer les précommandes. N’hésitez pas à garder l’œil ouvert car Amazon, CDisount, Auchan, Carrefour et d’autres sites ont récemment proposé de petites quantités de PS5 à la vente, et d’autres stocks seraient encore sur le point d’arriver.