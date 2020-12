[Dossier] Quel jeu de société à deux offrir à Noël ?

Ça y est le froid est là, la nuit tombe de plus en plus tôt… l’été ne semble plus qu’être un lointain souvenir. Mais ne soyez pas si triste, l’Hiver aussi c’est bien ! La neige, les gros pyjamas, les feux de cheminée mais surtout Noël, avec ses cadeaux, sa décoration, son repas et la famille ! C’est la période parfaite pour faire un bon jeu de société auprès du feu alors lesquels choisir et lesquels offrir pour Noël ? C’est la question qu’on a posée à nos spécialistes de ludum.fr, qui vous ont concocté un petit catalogue des meilleurs jeux de société à deux à offrir à Noël ! De quoi vous régaler tout l’hiver en attendant le retour des beaux jours !

Above, l’Olympe à portée de main !

L’Olympe est en quête d’un dieu à mettre sur le trône, menez vos dieux jusqu’au sommet ! Utilisez leurs pouvoirs pour atteindre en premier le titre de dieu des dieux…

Above est un jeu magnifique avec un plateau de jeu en 3D et un gameplay simple à comprendre et à prendre en main. Dans cette course à l’Olympe vous avancez tous les mêmes dieux tour après tour. A chaque tour vous ne pouvez faire bouger qu’un seul dieu et utiliser ainsi son pouvoir. La difficulté du jeu réside dans le choix des dieux à faire avancer puisque pour réutiliser un dieu, il faut d’abord faire avancer les 7 autres. Tous les dieux ont un pouvoir spécifique capable d’inverser le cours de la partie à chaque instant ! Pour gagner, il faut parvenir à amener en premier un dieu au sommet de l’Olympe.

Une lutte céleste passionnante dans laquelle vous incarnez des dieux mythologiques puissants prêts à tout pour récupérer le trône de l’Olympe !

Above, édité par Don’t Panic Games

De 2 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, environ 30 min

Type du jeu : Stratégie

Star Wars Rébellion, que la Force soit avec vous !

Star Wars est un succès aussi bien filmographique que ludique ! Dans Rébellion, rejoignez la lutte rebelle avec la princesse Léïa ou incarnez le côté obscur aux côtés de Dark Vador et de l’empereur Palpatine !

La partie se déroule entre l’épisode 3 et 4 de la saga, l’empire est déjà bien présent, les rebelles font tout leur possible pour empêcher l’empire de se développer et bloquer le développement de l’étoile de la mort ! Le but du jeu, pour l’empire comme la rébellion, est d’étendre leur influence à travers la galaxie pour trouver des sympathisants. Dans un même temps, l’empire recherche activement la base rebelle qu’il faut à tout prix protéger ! Le jeu se déroule en 3 phases : la phase d’affectation pendant laquelle les joueurs place leurs personnages sur des cartes de mission cachée, puis la phase d’ordre où les joueurs vont déplacer leurs forces et révéler ainsi leurs missions et enfin la phase de restauration pendant laquelle les joueurs vont récupérer de nouveaux personnages et troupes pour redéployer leurs forces ailleurs.

Au fil de la partie, les combats spatiaux mais aussi terrestres vont éclater et il faudra réussir à lever sa meilleure armée grâce aux dés même si la chance (ou la force ) peut influencer leurs sorts, avec des cartes spécifiques. Tout au long de la partie, le camp des rebelles devra faire en sorte de ne pas donner trop d’indices sur la position de sa base au risque de se faire démasquer et perdre la partie ! Dans le cas contraire, le camp qui aura le plus d’influence à la fin de la partie remporte la partie.

Un jeu d’une grande qualité tant par son accessibilité que son immersion, vous entrez totalement dans l’histoire de Star Wars en pouvant influer directement sur la suite des événements et sur le sort de la galaxie !

Star Wars Rébellion, édité par Fantasy Flight Games

De 2 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, environ 180 min

Auteur : Corey Konieczka

Type du jeu : Expert

Onitama, un duel japonais pour Noël !

Sauvez votre senseï ! Lui qui vous a appris tous les rudiments des arts martiaux, doit être protégé du senseï adverse !

Le but du jeu est simple, vous devez battre le senseï adverse avant qu’il ne vous batte. Pour vous aider dans ce combat, vos fidèles apprentis sont prêts à risquer leur vie. Utilisez des techniques de déplacement inattendues grâce aux 5 cartes différentes mises à disposition sur le plateau. Pour gagner, vous devez terrasser votre ennemi et rester le seul et unique senseï du jeu ! Bienvenue à Onitama !

Onitama est un jeu addictif, simple à prendre en main et qui offre des parties acharnées pleines de rebondissements ! Devenez le maître de Noël en offrant Onitama !

Onitama, édité par Igiari

2 joueurs uniquement, à partir de 14 ans, environ 15 min

Auteur : Shimpei Sato

Illustrateur : Jun Kondo

Type du jeu : Stratégie

RRR Royauté VS Religion Révolution, véritable combat médiéval !

Dans RRR, vous vous livrez une bataille acharnée pour contrôler le plateau de jeu, entre pouvoirs spéciaux et stratégie, RRR vous transporte au cœur d’un véritable combat médiéval !

Dans RRR, le but du jeu est simple, il faut retourner le plus de cartes possibles vers vous. Chaque joueur démarre avec une même main de cartes aux pouvoirs spécifiques qui offrent la possibilité de faire tourner les cartes du plateau dans votre sens ou celui de l’adversaire. Les joueurs peuvent utiliser les cartes de leur main et aussi celles neutres disposées autour du plateau de jeu. La partie se termine lorsque le plateau de cartes est rempli. Pour savoir qui a gagné, il suffit de compter les cartes retournées vers vous, celui qui a le plus de cartes tournés vers lui gagne la partie !

Addictif et simple à comprendre, RRR est un jeu intense de duel où seuls les plus stratèges gagneront !

RRR Royauté VS Religion Révolution , édité par Igari

2 joueurs uniquement, à partir de 14 ans, environ 20 min

Auteurs : Hayato Kisaragi et Seiji Kanai

Illustrateur : Noboru Sugiura

Type du jeu : Stratégie

Paper Tales, une lutte dans le temps pour des combats passionnants !

Paper Tales est un jeu de combat dans lequel vous devez gagner le plus de combats possibles grâce à des cartes aux ressources multiples et variées pour des combats d’une très haute intensité !

Le but du jeu est simple, vous devez gagner des combats contre vos adversaires pour pouvoir gagner un maximum de points de victoire. Le jeu utilise des cartes que vous allez drafter au début de la partie et qui vous offrent des avantages lors des combats et des phases de constructions. Pour jouer, vous placez les cartes choisies sur 2 zones ; zone de front et zone de sûreté. Lors des combats, vous comptez les points de combats de vos cartes, celui qui en a le plus gagne le combat et remporte 3 points de victoire et des pièces ! Ces pièces vous permettent de construire des bâtiments qui améliorent votre deck et vous offrent de nouveaux avantages pour les combats.

La difficulté du jeu vient du vieillissement des troupes, en effet le jeu se déroule sur 200 ans et donc en 4 ères, à chaque fin d’ère les troupes vieillissent et vont donc mourir à la fin de la prochaine. Lorsque les 4 ères sont terminées, la partie s’arrête, on ajoute les points de victoire donnés par les bâtiments et certains soldats, celui qui en a le plus a gagné !

Paper Tales est un jeu très prenant avec une véritable avancée dans le temps qui pousse à faire évoluer les stratégies pour toujours rester le meilleur et avoir un coup d’avance sur vos adversaires !

Paper Tales, édité par Catch Up Games

2 à 5 joueurs, à partir de 12 ans, environ 30 min

Auteur : Nagato Uesugi

Illustrateur : Christine Alcouffe

Type du jeu : Stratégie

On espère que cet article vous aura aidé à trouver des idées de jeux à deux à offrir pour Noël ! Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à jeter un œil au Top 50 des meilleurs jeux de société à deux pour Noël 2020 réalisé par notre équipe de Ludum.fr.