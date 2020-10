[Sélection] Cinq recettes pour faire frissonner vos papilles à Halloween

Personne n’a dit qu’Halloween devait se limiter aux bonbons. Cette année, la soirée du 31 octobre s’annonce aussi sanglante que gourmande, avec notre sélection de cinq recettes, issues de la saga Gastronogeek et des meilleures références pop culture.

Halloween promet d’être particulièrement sage cette année. Si vous aviez prévu de partir à la chasse aux bonbons, le confinement a sans doute bouleversé vos plans. Pas de quoi faire une tête d’enterrement pour autant, puisqu’on vous propose aujourd’hui de préparer un repas de fête inspiré des plus grands classiques de la pop culture, et imaginé par Thibaud Villanova, auteur de la géniale série Gastronogeek. Cerise (sanglante) sur le gâteau, grâce au confinement, vous aurez enfin une excuse pour ne pas partager avec vos amis.

Entrée : La Morbide Soupe de Sally (L’étrange Noël de Mr Jack)

La morbide Soupe de Sally, potage épinard et roquefort – Extrait de Gastronogeek 2 le retour de Thibaud Villanova, inspiré de l’Étrange Noël de Mr Jack ©, photographies de Nicolas Lobbastaël, stylisme de Séverine Augé chez Hachette Heroes.

Des épinards, du roquefort, et quelques pommes de terre, pas besoin d’être un pro des fourneaux pour préparer la morbide soupe de Sally, issue du film d’animation culte de 1993 L’étrange Noël de Monsieur Jack. Dans la recette originale, Sally ajoute à sa soupe quelques gouttes de nocturnaline, histoire de fausser compagnie au Docteur Finklestein pour aller retrouver Jack Skellington. Autant vous dire qu’en période de confinement, la poupée de chiffon ne serait pas allée bien loin. Cliquez sur l’image de droite pour voir tous les détails de la recette.

Plat : Bœuf Transylvanien (Dracula)

Recette extraite de Gastronogeek de Thibaud Villanova et Maxime Léonard, inspirée de Dracula ©, photographies de Guillaume Czerw, stylisme de Delphine Brunet et illustrations de Bérengère Demoncy, chez Hachette Heroes.

Un rôti et des patates. La recette est simple, mais lorsqu’elle s’accompagne de champignons, de thym et d’un peu de safran, elle en devient autrement plus festive. Inspiré du chef-d’œuvre de Bram Stoker, sorti en 1897, le Bœuf Transylvanien se déguste évidemment saignant, histoire de coller au thème. Cliquez sur l’image de la recette pour découvrir toutes ses étapes.

Dessert : Gâteau au Monstre (The Legend of Zelda)

Recette extraite de Gastronogeek 2 le retour de Thibaud Villanova, inspirée de The Legend of Zelda : Breath of Wild ©, photographies de Nicolas Lobbastaël, stylisme de Séverine Augé chez Hachette Heroes.

Dans The Legend of Zelda, Breath of the Wild, le Gâteau au Monstre se compose de boisseau de blé, de canne à sucre, d’une motte de beurre et d’un peu d’extrait de monstre. Des ingrédients qui – avouons-le, restent un peu difficile à trouver au Franprix du coin. Heureusement, Thibaud Villanova nous livre ici une revisite plus simple et autrement plus savoureuse, à base de cacao, de myrtilles et de whisky.

Boisson (alcoolisée) : Slimer Jello Shot (Ghostbusters)

Recette extraite du Livre des potions par Gastronogeek de Thibaud Villanova et Stéphanie Simbo, inspirée de Ghostbusters ©, photographies de Guillaume Czerw, stylisme de Sophie Dupuis-Gaulier et illustrations de Bérengère Demoncy, chez Hachette Heroes.

Pour égayer vos prochains skypéros, petit tour dans l’au-delà avec le Slimer Jelly Shot de Ghostbusters. Contrairement au Bouffe-tout original du film d’Ivan Reitman, sorti en 1984, le shooter en gelée ne se compose pas d’ectoplasme gluant, mais plutôt d’un savant mélange de vodka, menthe et Get 27. À consommer évidemment avec modération.

Boisson (soft) : Le Sanglant Smoothie (La Nuit des Morts-Vivants)

Recette extraite de Gastronogeek de Thibaud Villanova et Maxime Léonard, inspirée de La nuit des morts vivants ©, photographies de Guillaume Czerw, stylisme de Delphine Brunet et illustrations de Bérengère Demoncy, chez Hachette Heroes.

Un smoothie sanglant qui convient aux vegans, il fallait y penser. À base de framboises, de bananes et de basilic, la boisson est sans alcool, et donc à déguster à toute heure de la journée. Étant donné la saison, on vous conseille quand même d’utiliser des fruits congelés, qui peuvent se conserver même hors saison sans pourrir, contrairement aux zombies de La Nuit des Morts-Vivants, le classique cinématographique dont est tirée la sanguinolente boisson.

Découvrir Gastronogeek

Découvrir Gastronogeek 2, le retour

Découvrir Gastronogeek : Le livre des potions