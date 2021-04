[Test] Realme Buds Air 2, la réduction de bruit accessible

Realme revient encore plus fort avec ses Buds Air 2, des écouteurs qui offrent la réduction de bruit active, mais sous la barre des 50€ !

Après une première version plutôt réussie et des Buds Air Pro leur apportant le format intra-auriculaire et l’annulation de bruit active à prix contenu, Realme revient encore plus fort avec ses Buds Air 2, des écouteurs qui offrent la réduction de bruit active, mais sous la barre des 50€ ! Alors, est-ce vraiment une si bonne affaire en pratique ?

Design, Ergonomie et Autonomie

Après une première version des Buds Air franchement inspirée des AirPods d’Apple, les Buds Air 2 s’éloignent un peu des écouteurs du californien avec quelques caractéristiques distinctives. Certes, on est toujours face à des écouteurs « à tiges », mais celles-ci sont désormais chromées, donnant un bel aspect premium au produit, et les embouts de ces Buds Air 2 passent à l’intra-auriculaire.

Chaque écouteur pèse 4,1 grammes et quatre embouts supplémentaires sont glissés dans la boîte pour convenir à différentes formes d’oreilles. À l’usage, on a trouvé ces Realme Buds Air 2 plutôt confortables, avec un bon maintien général. De plus, comme ils sont certifiés IPX5, on pourra les porter sans problème sous une pluie fine où lors de séances de sport.

Du côté du boîtier, celui-ci est en forme de galet, et, s’il peut se montrer un peu imposant comparé à un boîtier de AirPods, son épaisseur est très contenue et il passera facilement dans toutes les poches de pantalon. Sur ce boîtier, on retrouve un bouton de synchronisation placé sur la tranche droite ainsi qu’un port USB-C pour le recharger. À l’avant, on a simplement droit au logo de la marque, ainsi qu’un voyant LED indiquant l’état de la batterie.

En ce qui concerne l’autonomie, Realme annonce 25 heures d’écoute au total avec le boîtier et jusqu’à cinq heures par écouteur sans la réduction de bruit active. Dans nos tests, avec la réduction de bruit active enclenchée la plupart du temps, on a tenu environ 4 heures avant de tomber à plat, et pourtant nous avons mis le son plutôt fort. Le pari semble donc tenu. Enfin, notez que vos écouteurs pourront vous offrir près de 120 minutes de lecture après seulement 10 minutes placés à l’intérieur du boîtier, donc l’autonomie ne devrait clairement pas être un problème à l’usage.

Connexion, Qualité Sonore et ANC

Pour se connecter à votre smartphone, les Buds Air 2 tirent parti du Bluetooth 5.2 et de la nouvelle puce Realme R2, également mise à profit avec la réduction de bruit active. Les écouteurs se connectent donc en un clin d’oeil à votre smartphone, et une latence plutôt faible. Pour ceux qui voudraient jouer à des jeux vidéo avec les Buds Air 2, Realme propose également un mode dédié dans son application mobile « realme Link », abaissant la latence à 88 ms. Effectivement, c’est assez efficace en pratique, mais seulement sur Android, ce mode n’étant pas disponible sur iOS.

Par ailleurs, notez que pour ce test, nous avons utilisé les Realme Air Buds 2 à la fois sur un smartphone de chez Realme et un iPhone. Sur le Realme, nous n’avons eu absolument aucun problème, mais utiliser ces écouteurs avec l’iPhone a été un peu plus fastidieux. Pour ajuster les paramètres, il faut en effet passer par l’application realme link. Le problème, c’est qu’il faut nécessairement s’y connecter et que le processus est à la fois long et parsemé de bugs, l’application refusant de nous envoyer le code d’authentification. Avec un peu de patience, nous y sommes arrivés, mais c’est un point à prendre en compte si vous utilisez un iPhone.

Et côté son, ça donne quoi ? Avec les Buds Air, Realme a revu sa formule audio. Le constructeur offre à ses nouveaux écouteurs un nouvel amplificateur de basses de 10 nm. Très concrètement, comment cette formule se ressent lorsqu’on les porte ? Pour ce prix plancher, le son procuré par les Realme Buds Air 2 est très correct, et, effectivement, on ressent bien les basses… peut-être même un peu trop. Il arrive en effet que les basses fréquences viennent polluer les medium. Pour contrebalancer ces basses puissantes, Realme a boosté les aigus, qui ont parfois une légère tendance à devenir un brin criards. En définitive, les écouteurs proposent un bon son, mais se montrera plus à l’aise avec des styles musicaux modernes bien chargés en basses, moins sur de la musique classique, du funk ou du jazz. En revanche, pour les amateurs de musiques électroniques et de Hip-Hop moderne, ils feront des merveilles. Aussi, la spatialisation du son est plutôt bonne, surtout pour des écouteurs à ce prix, et le volume sonore peut monter haut, très haut même. Un excellent point (mais n’en abusez pas).

Enfin, venons-en à la grosse nouveauté de ces Realme Air Buds 2 : la réduction de bruit active. Fonction autrefois réservée aux modèles « Pro », ces Air Buds 2 proposent dorénavant un format intra-auriculaire et promettent jusqu’à 25 dB d’atténuation du bruit. Force est de constater que cela marche plutôt bien en pratique, même si les sons aigus comme le bruit d’un clavier d’ordinateur parviendront tout de même à s’immiscer jusqu’à vos oreilles. Dans les transports, si les écouteurs ne parviennent pas non plus à éliminer tous les sons, on profite tout de même d’un environnement bien plus calme pour écouter tranquillement sa musique et ses podcasts. Aussi, les Realme Air Buds 2 proposent également un mode Transparence qui vient quant à lui amplifier les sons externes. Le rendu est un peu artificiel par moment, mais ce mode rempli tout à fait sa fonction première.

Enfin, du côté des appels, c’est aussi un sans-faute. Mes interlocuteurs n’ont pas noté de différence significative comparée à mes écouteurs habituels, des AirPods Pro. Considérant le tarif de ces Realme Air Buds 2, c’est encore une fois une très bonne nouvelle.

