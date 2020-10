Ce nouveau masque UNIQLO allierait confort et efficacité

Après un lancement au Japon et aux États-Unis, UNIQLO prévoit de commercialiser son nouveau masque lavable le 5 octobre en France. Il est constitué d’un tissu AIRism, spécialement conçu par la marque.

Après des modèles vendus par Playmobil ou encore Lidl, même les grandes marques se mettent à vendre des masques, dont le port est aujourd’hui devenu obligatoire dans de nombreuses villes en France. Alors que la seconde vague pandémique de COVID-19 bat son plein dans de multiples pays du monde, la marque japonaise UNIQLO a lancé il y a quelques semaines, aux États-Unis et au Japon, son propre masque. Lundi, elle a déclaré sur son compte Twitter officiel français que le masque AIRism sera commercialisé en France et en Europe à partir du 5 octobre. Le lot de trois masques lavables sera proposé à 12,90 euros.

Le masque UNIQLO a été confectionné à partir du tissu AIRism, propriété technologique de la marque déjà mise en œuvre sur des vêtements, des sous-vêtements ou encore des draps. Cette matière se composerait d’un tissu plus respirant, qui sèche et évacue la transpiration plus vite. « (Il) libère la chaleur et absorbe la transpiration tout en maintenant une sensation de douceur toute la journée », assure la marque sur Twitter. Pour cela, il profiterait de propriétés anti-microbiennes et anti-désodorisantes, particulièrement important pour un masque porté pour éviter de contaminer ses proches avec un virus mortel. Le masque lui-même a été fabriqué selon une structure en trois couches dont un filtre qui se chargerait de bloquer 99% des micro-organismes mais surtout des gouttelettes émises par son porteur. D’après les informations de GQ, au cours de tests effectués en laboratoire par la marque nippone, ce filtre conserverait même 95% de son efficacité après une série de 20 lavages à 40 degrés Celsius. Pour rappel, l’Afnor, l’Association française de normalisation, conseille de laver les masques « grand public » comme ceux d’UNIQLO au moins trente minutes à 60°C puis de les repasser quelques secondes à 110°C.