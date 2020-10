Le service de jeu vidéo en streaming imaginé par Google vient d’implémenter une nouvelle fonctionnalité inédite. Baptisée Crowd Choice, cette dernière permettra aux streameurs de demander l’avis de leur public sur certaines décisions in-game.

Si la plateforme de jeu en streaming imaginé par le géant américain du web entend bien trouver son succès au sein du grand public, elle mise aussi sur les streameurs. Presque dix mois après son lancement officiel, le service de « cloud gaming » en ligne de Google ne désespère pas de faire un jour de l’ombre au géant Twitch – détenu par le groupe Amazon – en intégrant enfin l’une des fonctionnalités les plus attendues par les joueurs, à savoir le Crowd Choice.

“Tout, depuis les sentiments amoureux de votre personnage pour un autre personnage, jusqu’aux choix de ses amis et de ses ennemis, pourra être décidé par vos téléspectateurs.” — Google

La fonctionnalité Crowd Choice (ou « choix du public » en français) permettra à un streameur en live depuis Stadia d’interroger directement ses spectateurs in-game à propos des décisions qu’il doit prendre, selon eux, dans le jeu. Ce dernier pourra ensuite bien évidemment décider de suivre l’avis général, ou au contraire de faire son propre choix. Accessible depuis le 1er octobre sur Stadia Pro, Dead by Daylight est le tout premier titre du catalogue à intégrer cette fonctionnalité inédite, donnant ainsi au public la possibilité (unique pour le moment) de décider si le streameur devrait être tueur ou survivant. Un choix pour le moment minimaliste, mais qui devrait prendre toute sa dimension d’ici quelques jours. Avec l’arrivée du RPG Baldur’s Gate 3 sur la plateforme le 6 octobre prochain en accès anticipé, la fonctionnalité Crowd Choice devrait en effet permettre au public d’influencer l’ensemble des choix narratifs du joueur, et donc d’être directement impliqués dans l’histoire.

Ce mois-ci, les joueurs ayant souscrit un abonnement Stadia Pro pourront, en plus du terrifiant Dead by Daylight, profiter des jeux Lara Croft : Temple of Osiris, Jotun, Superhot : Mind control delete et Celeste.