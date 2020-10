24 pays de plus pour le Play Pass de Google

Disponible depuis juillet dernier en France, le Play Pass de Google est souvent présenté comme une réponse à Apple Arcade. Mais contrairement au service d’Apple, l’abonnement de Google pour les appareils Android offre un accès à des applications, en plus de jeux. 500 environ sont au rendez-vous, dont Sonic, Monument Valley, Golf Peaks, Teslagrad, Forgotton Anne, etc.

Google ajoute au catalogue Play Pass des nouveautés chaque mois, qui sont exemptes de publicité, d’achats intégrés et évidemment de paiement au téléchargement. Une affaire d’autant intéressante que la formule revient à 4,99 € par mois, ou encore 29,99 € par an. L’accès à la sélection d’apps peut être partagé avec cinq membres de la famille pour le même prix. Un essai gratuit est aussi proposé pour se faire une idée de l’offre.

Jusqu’à présent, le service était vendu en France donc, mais aussi en Espagne, en Allemagne, en Irlande, au Royaume-Uni, en Italie, en Australie, en Nouvelle-Zélande ainsi qu’aux États-Unis où il est disponible depuis plus longtemps. Google étend son Play Pass à 24 pays supplémentaires tous situés en Europe.

More fun in more places! 🌎 Google Play Pass is now available in 24 new countries! Say "yes" to hundreds of games and "no" to ads & in-app purchases. Get started: https://t.co/H6GOFinJrI #PlayPass pic.twitter.com/HffqPMmBtn

— Google Play (@GooglePlay) October 1, 2020