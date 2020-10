iOS 14 provoque de gros problèmes de batterie sur iPhone et Apple Watch

Selon la marque à la pomme, la solution la plus efficace pour résoudre les problèmes de batterie, rapportés par de nombreux utilisateurs sur iOS 14, serait tout simplement… De réinitialiser son iPhone.

La mise à jour d’iOS 14 pour les téléphones et autres terminaux de la marque Apple promettait de nombreuses nouveautés, à commencer par une refonte du traditionnel écran d’accueil des iPhones grâce à l’arrivée des widgets et plusieurs améliorations logicielles. Pourtant, de nombreux utilisateurs se sont plaints sur les réseaux sociaux après avoir effectué la dernière mise à jour proposée par la firme de Cupertino. Au lieu de bénéficier de performances accrues, ces derniers rapportent en effet de nombreux problèmes, à commencer par l’épuisement prématuré de leur batterie sur iPhone et Apple Watch. Sur Twitter (ci-dessous), un internaute explique ainsi avoir effectué la mise à jour iOS 14 pour son téléphone et vu sa batterie chuter de 90% à 3% en seulement une heure. Cette plainte, relayée par le site The Verge, est loin d’être un cas isolé.

“If you haven’t done the iOS 14 update; DONT DO IT. The battery drain is unbelievable. From 90% to 3% in one hour.” @Apple @AppleSupport @apple — pratish gupta (@pratishgupta16) September 28, 2020

Face aux nombreux messages de mécontentement de ses clients, Apple a finalement pris la parole, en annonçant le déploiement d’un correctif baptisé 14.0.1. Ce dernier visait à régler un certain nombre de bugs annexes, comme l’impossibilité d’ouvrir des app dédiées à la santé, et la présence de rapports inexacts sur les données stockées sur les téléphones depuis la mise à jour iOS14. Cependant, concernant l’épuisement de la batterie, la marque à la pomme a livré un curieux modus operandi, en encourageant simplement ses utilisateurs concernés à dissocier leur iPhone de leur Apple Watch, sauvegarder leurs données sur iCloud, et restaurer les appareils aux paramètres usine. Une “solution” qui n’est évidemment pas du goût de tous les utilisateurs. Si vous n’avez pas encore effectué la mise à jour de la marque à la pomme, on vous conseille ainsi de patienter encore un peu, le temps qu’Apple se décide enfin à proposer un correctif efficace contre cet épineux problème de batterie.