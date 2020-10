Apple s’apprêterait à entrer massivement dans le marché de l’audio

La firme de Cupertino ne vend plus aucun casque ou enceinte connectée tiers sur son magasin en ligne ou dans ses Apple Stores. L’objectif (éventuel) ? Laisser la place pour la commercialisation prochaine d’une nouvelle version, plus petite et abordable, de l’enceinte HomePod et d’un casque audio sans fil appelé AirPods Studio.

Apple a fait table rase de la concurrence, en matière d’audio. Le média américain Bloomberg, relayé par Gizmodo, rapporte que la firme de Cupertino a retiré tous les casques et enceintes de marques tierces de son magasin en ligne. Elle s’apprêterait à faire de même dans ses différents Apple Stores physiques à travers le monde. Autrement dit, Apple ne vendra plus de casques et enceintes estampillés Bose, Sonos ou encore Ultimate Ears jusqu’à nouvel ordre. Elle se contentera de vendre des AirPods, ses écouteurs intra-auriculaires sans fil et connectés, la HomePod, son enceinte intelligente connectée, ainsi que des casques et écouteurs produits par Beats. Pour rappel, elle a racheté la marque en 2014 pour trois milliards de dollars. De notre côté, on a effectivement pu constater que seuls les produits estampillés Apple et Beats sont présents dans la catégorie audio de l’Apple Store français.

Pour Apple, cette décision a été prise seulement pour réévaluer les produits tiers avant d’en remettre certains en vente. Mais selon Gizmodo, le timing n’est pas anodin : la firme s’apprêterait à lancer deux nouveaux appareils audio cet automne et voudrait donc écarter la concurrence dans ses propres magasins. Apple avait en effet fait de même avec les montres et bracelets Fitbit lors du lancement de l’Apple Watch. D’après les dernières rumeurs en date, Apple préparerait la commercialisation d’une version plus petite et abordable de l’enceinte HomePod ainsi que celle d’un nouveau casque audio. Celui-ci, semblable au Beats Solo Pro, se nommerait AirPods Studio et devrait être affiché au prix de 350 dollars. L’un et/ou l’autre de ces appareils pourraient être dévoilés lors de la présentation de l’iPhone 12, le 13 octobre prochain, ou à l’occasion d’un événement surprise le mois prochain. L’affaire restera donc à suivre dans les prochaines semaines.