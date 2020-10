Après une saison deux réussie, « The Boys » n’aura pas seulement droit qu’à une suite mais aussi à un premier spin-off. Ses co-créateurs ont l’intention de s’attaquer aux G-Men, la parodie des X-Men apparue dans les comics d’origine de Garth Ennis et Darik Robertson.

Avec The Boys, il semble qu’Amazon Prime Video a véritablement trouvé sa poule aux œufs d’or. Et de toute évidence, la plateforme de streaming n’est pas prête d’abandonner la série et voudrait même l’élargir davantage. Il y a quelques semaines, Seth Rogen, l’un des co-créateurs de la série adaptée des comics de Garth Ennis et Darick Robertson, avait confirmé la préparation d’un premier spin-off, comme une sorte de première pierre posée pour l’édifice du Vought Cinematic Universe. Et pour rester dans la parodie, cette série spin-off reprendrait justement une satire des X-Men, dépeinte dans la bande-dessinée d’origine. Les G-Men étaient l’une des premières équipes de super-héros de la société Vought International. Elle était essentiellement constitué d’anciens enfants kidnappés par un pédophile du nom de John Godolkin, aux airs de Charles Xavier, à qui Vought aurait ensuite administré son Compound-V, sa potion magique, pour leur donner des super-pouvoirs. L’idée de la série spin-off serait de se servir de ce concept de base pour le développer sous la forme d’un « teen movie » scolaire parodique.

« Une partie de l’histoire des G-Men tourne autour d’une sorte d’expérience universitaire (et) nous avons utilisé cela comme un point de départ, a confié l’un des autres co-créateurs de The Boys et également son showrunner, Eric Kripke, à The Wrap (relayé par Première). Nous avons fait de même avec The Boys : nous prenons une idée initiale pour ensuite suivre notre propre direction déjantée. » Il ajoute que la volonté de réaliser un spin-off n’est venue qu’après avoir présenté l’idée à Amazon, et non l’inverse. « Nous pensons avoir l’opportunité de montrer une autre partie du monde de Vought (et de) faire une série qu’on n’a pas l’habitude de voir. » La série devrait porter un regard sans concession sur les vrais problèmes rencontrés à la fin de l’adolescence, avant d’entrer complètement dans l’âge adulte, avec des super-pouvoirs en plus. Le pilote de cette nouvelle série sera réalisé par Craig Rosenberg, l’un des quatre co-créateurs de The Boys.