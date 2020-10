Après Fortnite, le moteur graphique Unreal Engine débarque sur un Hummer

L’éditeur vidéoludique, célèbre pour son battle royale à succès Fortnite, a annoncé l’arrivée de son moteur graphique Unreal Engine dans l’industrie automobile.

Unreal Engine, le moteur de jeu derrière Fortnite, mais aussi Final Fantasy VII Remake, ou encore Valorant devrait bientôt se retrouver dans nos voitures. C’est du moins ce qu’espèrent les studios Epic Games, après l’officialisation hier d’un partenariat avec General Motors. Le 20 octobre prochain, lors d’une conférence organisée par le constructeur automobile, on devrait ainsi découvrir le nouveau GMC Hummer EV, un modèle électrique dont l’interface sera entièrement basée sur Unreal Engine.

Devenus de véritables concentrés de technologie, les tableaux de bord de nos voitures intègrent aujourd’hui de nombreuses fonctionnalités, destinées aussi bien à la sécurité qu’au divertissement des passagers. Avec l’intégration d’Unreal Engine, Epic Game promet ainsi un allumage instantané de l’interface, mais aussi une plus grande fluidité de navigation indique le site de Slashgear. Grâce à la prise en charge des systèmes d’exploitation iOS et Android, le moteur vidéoludique pourrait également permettre aux constructeurs d’intégrer davantage de fonctionnalités – utilitaires ou divertissantes à leurs tableaux de bord, mais aussi de proposer une application mobile connectée, capable d’afficher en temps réel l’état de la voiture et de ses différents composants.

Jouer ou conduire, pourquoi choisir ?

Si pour le moment, l’idée de jouer aux jeux vidéo tout en prenant le volant reste un fantasme lointain (et dangereux), le développement des voitures autonomes s’avère de plus en plus concluant. Pionnier sur le marché, le constructeur Tesla, qui était déjà l’un des premiers à équiper ses voitures d’une tablette tactile, propose déjà quelques jeux et divertissements accessibles directement depuis son tableau de bord. En positionnant Unreal Engine sur le marché automobile, Epic Games espère sans doute peser dans l’avenir du divertissement en voiture. Le moteur pourrait ainsi permettre aux constructeurs d’intégrer directement leurs propres jeux à l’intérieur du tableau de bord, ou de proposer une interface personnalisée à leurs clients. Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’Unreal Engine sort des sentiers du jeu vidéo, puisque le moteur avait déjà été utilisé pour les effets spéciaux de la série Disney+ The Mandalorian.