Devialet présente les Gemini, concurrents français des AirPods Pro

La start-up française, Devialet, spécialisée dans la conception d’enceintes intelligentes de grande qualité sonore, veut désormais conquérir le grand public. Elle présente aujourd’hui les Gemini, ses premiers écouteurs intra-auriculaires sans fil. Ils seront bientôt vendus à 299 euros.

Devialet n’est définitivement plus une simple start-up française. La société française Devialet a présenté sa nouvelle voie de diversification dans un entretien donné au magazine L’Obs. Jusqu’ici, elle était connue principalement pour des enceintes audio intelligentes comme la Phantom Reactor et la Huawei Sound X, ou encore pour l’implémentation de sa technologie sonore à la Freebox Delta. Aujourd’hui, Devialet a dévoilé ses premiers écouteurs intra-auriculaires sans fil, les Gemini. Vendus à 299 euros, ils se positionnent directement en concurrents des AirPods Pro d’Apple. Avec les Gemini, Devialet veut « apporter l’expérience du son Devialet au plus grand nombre, a déclaré Franck Lebouchard, PDG de la marque qui ne vendait, auparavant, que des enceintes de plus de 990 euros. La technologie est très différente de nos enceintes Phantom et il a fallu pratiquement repartir de zéro pour l’architecture sonore, mais on retrouve nos algorithmes et notre traitement si particuliers. »

Comme le rapporte L’Obs, les Gemini se dotent d’une technologie de réduction du bruit ambiant (ANC) dont le constructeur détaille la précision. Selon lui, chaque écouteur s’arme d’un système de traitement du signal qui analyse « toute fuite sonore » 8 000 fois par seconde pour optimiser son ANC. Par ailleurs, les écouteurs s’accompagnent d’un boîtier volumineux mais capable d’effectuer trois recharges consécutives et conférer jusqu’à 24 heures d’autonomie. Ce boîtier s’arme surtout d’une particularité intéressante assez rare, en s’ouvrant aussi de l’intérieur pour remplacer la batterie et ainsi favoriser la durabilité de l’objet. Pour finir, le patron de Devialet, Franck Lebouchard, a confié que la volonté future de l’entreprise est de « présenter un nouveau produit tous les six mois. » Il n’a cependant pas précisé exactement quand les Gemini seront disponibles.