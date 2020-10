Scania teste un camion carburant aux panneaux solaires

Il existe des voitures équipées de panneaux solaires, mais la surface est réduite et l’énergie produite très modeste. Scania pousse le concept un cran plus loin avec un camion couvert de panneaux solaires !

Scania et son partenaire Ernst Express ont imaginé un camion recouvert de 140 mètres carrés de panneaux solaires. C’est autre chose que la dizaine de mètres carrés que l’on peut poser sur une voiture de particulier ! Cette surface, équivalente à celle d’une maison de taille moyenne, permet d’alimenter en énergie un camion à propulsion hybride de la filiale de Volkswagen.

Du soleil en complément

Il s’agit pour le moment d’une expérimentation, dont l’objectif est de savoir la quantité d’essence que ces panneaux solaires permettrait d’économiser. Scania veut également déterminer si ce type de camion pourrait avoir un intérêt au repos : après tout, chacune des trois façades où les panneaux solaires ont été installés possèdent la même capacité de production qu’une installation typique dans une maison (6 kilowatts).

Les premiers tests n’ont pas encore donné de résultats exploitables, mais Scania espère pouvoir générer 14.000 kWh par an. Cela permettrait d’économiser de 5 à 10 % de carburant en Suède, et plus encore dans les pays où le soleil est davantage présent comme en Espagne. Il faudra néanmoins confirmer ces chiffres à l’épreuve de la route.

Si la moindre économie de carburant est bonne à prendre, il faut aussi prendre en compte le coût des panneaux solaires : une installation sur le toit d’une maison revient à plus de 50.000 $. Cela doit être encore plus cher sur un véhicule… Il faut aussi savoir que le camion en question consomme pour 70.000 $ de diesel par an, pour une durée de vie qui dépasse les 10 ans.

Il sera donc intéressant de faire le calcul entre coût de l’installation, économie de carburant et rentabilité.