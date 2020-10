Le spin-off de Mad Max : Fury Road est en route et a trouvé sa Furiosa

Le film s’appellera finalement « Mad Max : Furiosa » et se consacrera à la jeunesse du personnage jouée par Charlize Theron dans « Fury Road. » L’actrice sera remplacée par Anya Taylor-Joy.

En 2015, le réalisateur australien, George Miller, reprenait enfin les rênes de Mad Max, la célèbre saga post-apocalyptique des années 1980, avec Mad Max : Fury Road. Son succès retentissant a immédiatement encouragé les studios de production de la Warner à demander une suite. À l’origine intitulé Mad Max : The Wasteland, le projet devait être un préquel au film de 2015. Finalement, comme cela avait été rapporté au printemps dernier, il s’agira davantage d’un spin-off sur les aventures d’une jeune Furiosa, l’autre protagoniste de Mad Max : Fury Road, esclave se libérant des chaînes d’Immortan Joe. Le média américain Deadline confirme aujourd’hui le nom de celle qui reprendra le rôle campé précédemment par Charlize Theron : Anya Taylor-Joy. Âgée de 24 ans, cette dernière s’est déjà illustrée dans des films comme Split de M. Night Shyamalan ou, plus récemment, Les Nouveaux Mutants. Elle a aussi pris part à des séries telles que Peaky Blinders ou encore, cette année, Le Jeu de la Dame dans le premier rôle. Cette information invalide donc les rumeurs portées auparavant sur Jodie Corner de la série The Killing Eve.

Mad Max : Furiosa sera, là encore, réalisé par George Miller et verra d’autres grands noms rejoindre le casting. En premier lieu, Deadline cite le nom de Yahya Abdul-Mateen II. L’acteur afro-américain s’est fait notamment connaître à travers la série The Watchmen sur HBO ou encore le film Aquaman, dans lequel il incarnait le super-vilain Black Manta. Malgré la crise sanitaire actuelle qui impacte fortement le monde du cinéma, il est parvenu à décrocher de grands rôles dans des long-métrages à venir comme le reboot de Candyman, Matrix 4 ou Les Sept de Chicago, disponible cette semaine sur Netflix. Les deux jeunes acteurs seront, en plus, épaulés par les larges omoplates de Chris Hemsworth, à jamais associé à son personnage de Thor dans les films du Marvel Cinematic Universe. Rien n’indique pour l’instant quels rôles prendront les deux hommes dans le film. À noter, pour finir, que Mad Max : Furiosa pourrait bien être le premier film de la saga à exclure Max Rockatansky de l’équation.