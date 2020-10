Le Huawei P smart 2021 débarque en France, sans Google

La nouvelle cuvée 2021 du Huawei P smart débarque ce 15 octobre en France au prix de 229,99 euros. Néanmoins, le smartphone débarque toujours amputé des services de Google.

Huawei respecte à la lettre son calendrier de sortie, malgré l’embargo américain qui l’empêche toujours d’utiliser les services de Google. Après avoir annoncé la date de présentation de son futur fleuron, le Huawei Mate 40, Huawei dégaine son P smart 2021 en Europe dès demain, 15 octobre. Au menu, on retrouve de nombreuses nouveautés qui font du Huawei P smart 2021 un smartphone très intéressant, à condition de pouvoir se passer des solutions de Google. On y retrouve une grande dalle LCD IPS de 6,67 pouces d’une définition de 1 080 x 2 400 pixels. Cet écran est poinçonné en haut pour accueillir la caméra frontale, et dispose de pas moins de quatre capteurs à l’arrière, dont un capteur principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 8 MP, un macro de 2 MP et enfin un ToF de 2 MP.

À l’intérieur, on pourra compter sur la puce Kirin 710A de la firme chinoise, laquelle est couplée à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD. Côté autonomie, le smartphone devrait se révéler particulièrement endurant avec son imposante batterie de 5 000 mAh. On retrouve un port USB-C pour la recharge, et le smartphone s’avère par ailleurs compatible avec la recharge rapide à 22,5W. Enfin, on dispose d’un capteur d’empreinte digitale intégré au bouton de déverrouillage, sur la tranche du smartphone, et même d’une prise jack 3,5mm. C’est devenu suffisamment rare de nos jours pour le mentionner.

Malheureusement, pas de services Google sur ce Huawei P smart 2021. Il faudra nécessairement utiliser l’App Gallery pour télécharger ses applications, mais lors de nos tests des Huawei P40 et Huawei P40 Pro au printemps, on avait déjà trouvé que l’environnement de Huawei avait largement progressé. Cela devrait donc être encore mieux cet automne. Le Huawei P smart 2021 sera disponible à partir du 15 octobre au prix de 229,99 euros en Crush Green, Blush Gold et Midnight Black.