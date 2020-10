Si l’iPhone 12 ne sera pas équipé d’écouteurs cette année, la marque Beats entend bien tirer son épingle du jeu, avec des écouteurs sans fil équipés de la puce W1 d’Apple.

On s’y attendait : cette année le nouvel iPhone 12 sera livré sans écouteurs ni bloc secteur. Cette absence pousse les marques à tirer leur épingle du jeu, en proposant des accessoires destinés au nouveau fleuron de la marque à la pomme. C’est notamment le cas de Beats (filiale d’Apple), qui a présenté aujourd’hui ses Flex, des écouteurs sans fil reliés entre eux par un tour de cou. Ils disposeront d’une autonomie de 12 heures, d’une charge rapide USB-C, mais surtout, d’un prix particulièrement abordable, à 49€.

Calqués sur les écouteurs BeatsX de la marque, les nouveaux Flex bénéficient de quelques améliorations, avec notamment une fonction Lecture/Pause automatique et un son que la marque promet retravaillé grâce à un tout nouveau transducteur acoustique à double chambre. On note également la présence d’un micro destiné aux appels. Beats appartenant au groupe Apple depuis 2014, les écouteurs seront aussi équipés de la puce W1 imaginée par la marque, ce qui leur assure une parfaite intégration avec les autres produits de l’écosystème Pomme. En plus des 12 heures d’autonomie promises, ces derniers bénéficieront également de la charge rapide Fast Fuel, leur permettant de récupérer une heure et demie d’autonomie en seulement 10 minutes de recharge.

Accessibles à partir du 21 octobre prochain, et dès aujourd’hui en précommande sur le site officiel d’Apple, les Beats Flex sont disponibles en deux coloris (noir et jaune). Les revendeurs tiers devraient ensuite pouvoir les proposer à partir du 20 novembre, tandis que des coloris supplémentaires (gris et bleus) seront accessibles en 2021. En plus de leur qualité sonore plutôt intéressante, les Beats Flex se démarquent aussi par leur prix particulièrement accessible de 49€. Un joli coup pour la marque à la pomme, qui propose ici le “remplaçant” idéal des écouteurs autrefois fournis gratuitement aux acheteurs d’iPhone.