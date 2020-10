Xbox Series X & S : leur interface se dévoile déjà sur Xbox One

La nouvelle interface des Xbox Series X et Series S se dévoile dès aujourd’hui dans une mise à jour de la Xbox One ! Si l’ancienne console de Microsoft ne sera pas aussi rapide que la nouvelle, elle permet déjà de se faire une idée des changements visuels apportés.

Alors qu’un petit mois nous sépare désormais du lancement de la Xbox Series X et de sa petite sœur, la Xbox Series S, leur nouvelle interface s’affiche déjà sur leur prédécesseure, la Xbox One. Si cette dernière n’a pas encore été modifiée sur votre console, cela ne devrait pas tarder, puisque Microsoft la déploie actuellement par vague. Une fois téléchargée et installée, on peut donc avoir un aperçu de ce qui nous attend sur les futures consoles de la firme de Redmond. Au menu, on retrouve un lifting assez prononcé de l’ancienne interface, avec une expérience simplifiée au maximum. On retrouve toujours des tuiles, mais elles sont nettement moins nombreuses et plus grandes, avec une forte volonté de pousser le joueur à exploiter les fonctions sociales de la console.

Surtout, l’interface a été drastiquement accélérée, avec un démarrage jusqu’à 50% plus rapide et 30% de gain lors du retour au menu lorsqu’on quitte un jeu. Si les gains en termes de vitesse sont d’ores et déjà visibles sur la Xbox One, ils devraient être bien plus notables sur la nouvelle génération de console, qui sera équipée d’un SSD et plus d’un HDD, mais également du système Quick Resume qui permettra de garder les jeux en mémoire afin de revenir exactement là où l’on s’était arrêté en relançant un titre. Les plus curieux peuvent donc dès à présent jeter un œil à l’interface qui équipera les futures Xbox Series X et Series S. Du côté de la console de Sony, l’interface de la PlayStation 5 vient d’être dévoilée.