Disney+ : voilà le programme des sorties de novembre !

Présent dans l’Hexagone depuis mars 2020, la plateforme de streaming Disney+ continue à ajouter du contenu régulièrement pour satisfaire ses utilisateurs et éventuellement attirer de nouveaux venus. Voici les ajouts de novembre 2020.

Pour le mois de novembre, Disney va fêter, entre autres, l’anniversaire de la première apparition de Mickey Mouse au cinéma (18 novembre 1928, même s’il était déjà apparu au cinéma un peu auparavant mais muet). En effet, Disney+ va proposer le 18 novembre une nouvelle série sur Mickey qui mêlera tradition et modernité. En plus de cette série anniversaire, on retrouvera, entre autres, un film de Noël, un documentaire sur le Marvel Cinematic Universe, ou encore un film LEGO Star Wars spécial Noël. Pour être exhaustif, voici la liste de toutes les sorties du mois de novembre sur Disney+.

Semaine du 6 Novembre

Deux programmes seront proposés la première semaine de novembre : Le Nouveau Muppet Show (Muppets Now), une nouvelle version des fameuses marionnettes, et Meilleur espoir animal, un documentaire animalier.

Semaine du 13 novembre

Une semaine beaucoup plus chargée que la première puisque non seulement elle fête l’anniversaire de Mickey avec la nouvelle série le concernant (Le monde merveilleux de Mickey), mais elle proposera également un film exceptionnel LEGO Star Wars Spécial Noel le 17 novembre, jour de la Vie sur la planète Kashyyyk dont est originaire Chewbacca. Ajoutons à cela quatre « shorts » (Pop Corn à tout va !, Tic et Tac, Champion de hockey & Dingo va à la pêche), trois séries (Mon pote le fantôme – saison 1, Trulli Tales, les aventures des magi-chefs et Marvel Rising: Battle of The Band), et deux productions originales Disney+ (Allô la Terre, ici Ned & Etrange mais vrai), et le programme est complet pour la deuxième semaine de novembre.

Semaine du 20 novembre

Retour du MCU (ou presque) sur Disney cette semaine. Le documentaire Marvel 616 sera une série d’anthologie de huit épisodes consacrée à l’univers cinématographique Marvel. Un autre documentaire sur un tout autre sujet, Derrière l’étoffe des héros reviendra quant à lui sur l’histoire des premiers astronautes de la NASA. Côté séries, cette semaine verra l’arrivée de Once Upon a Time in Wonderland et de Baymax et les nouveaux héros. Le tout sera agrémenté d’un documentaire National Geographic sur l’aéroport de Dubaï, décliné en trois saisons.

Semaine du 27 novembre

Dernière semaine de novembre, Noël approche. Donc, forcément, films de Noël sur Disney+. D’abord, Noëlle, qui regroupe Anna Kendrick et Bill Hader à l’affiche. Ensuite, une trilogie de films d’animation sur les Lutins (Lutins d’élite : Opération secret du Père Noël, Lutins d’élite : mission Noël & Lutins d’élite : méchants contre gentils). De quoi s’occuper avant Noël et si ça ne vous intéresse pas, vous pourrez toujours vous tourner vers le documentaire Au Coeur du zoo.

Pour rappel, Disney+ est au prix de 6,99 € par mois ou de 69,99 € par an. Attention, la disponibilité des titres varie selon les pays et est sujette à changement.