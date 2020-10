Cette intelligence artificielle vous transforme en zombie pour Halloween

À défaut d’arpenter le quartier à la recherche de bonbons pour Halloween, cette plateforme permet de vous transformer en zombie grâce à l’intelligence artificielle.

Moins salissant et moins contraignant que du maquillage classique, l’intelligence artificielle permet désormais de se grimer en zombie pour Halloween – à moins que vous ne préfériez piocher dans notre magnifique sélection de costumes gonflables pour Halloween. Grâce à l’architecture open source GAN imaginée par NVIDIA l’année dernière, et plus précisément à son extension StyleGAN2, il est ainsi possible de transformer des photos en à peu près tout et n’importe quoi. Boostée par l’intelligence artificielle, la technologie StyleGAN2 avait ainsi permis il y a quelques semaines l’apparition de Toonify Yourself, qui permettait de se transformer en personnage de film d’animation. Cette fois, et à l’approche d’Halloween, c’est la plateforme Make me a Zombie qui fait parler d’elle, en proposant de transformer n’importe quelle photo en terrifiant zombie assoiffé de sang.

Créée par Josh Brown Kramer, la plateforme accessible gratuitement sur le web repose à l’origine sur un générateur de zombies StyleGAN2. Après avoir emmagasiné une grande quantité d’images de référence, le développeur a finalement modifié le logiciel, en ajoutant à l’intelligence artificielle des “couches” de générateur humain. Plusieurs centaines de photos d’humains maquillés en zombies, de masques d’Halloween, principalement collectées sur Pinterest et Google ont également permis d’enrichir l’intelligence de la plateforme. En tout, ce sont plus de 50 000 paires d’images qui auront ainsi été nécessaires à la création de Make me a Zombie, comme l’explique en détail le créateur de l’outil dans un long poste Reddit (ci-dessus). À noter que s’il est nécessaire d’uploader sa photo pour la transformer en mort-vivant, le système ne stocke aucun fichier et n’enregistre pas le résultat final sur ses serveurs, afin de respecter au mieux la vie privée des utilisateurs de la plateforme.