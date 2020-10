Sekiro et Watch Dogs : Legion arrivent sur Google Stadia cette semaine

À quelques jours d’Halloween, Google Stadia fait le plein de nouveaux jeux dont deux mastodontes payants – « Sekiro : Shadows Die Twice » et le nouveau « Watch Dogs : Legion. » Stadia fait aussi le plein de réductions sur le jeu d’horreur « Dead By Daylight. »

Pour finir le mois d’octobre, le service de « cloud gaming » de Google fait le plein de nouveaux jeux, de démos et de réductions sur le thème d’Halloween. Pour commencer, dès cette semaine, les abonnés Stadia Pro auront l’occasion de mettre la main sur six nouveaux jeux en accès gratuit. En plus du jeu d’infiltration, Republique, et du jeu de plateformes, Sundered : Eldritch Edition, anciennement payants, le catalogue de Stadia accueillera désormais quatre jeux tous neufs. Le TPS de Rebellion Developments, Sniper Elite 4, débarque avec un support HDR exclusif à Stadia. Gearbox Publishing propose le « rogue-like » Risk of Rain 2. Les amateurs d’énigme sont servis avec The Gardens Between. Et enfin, Hello Neighbor : Hide & Seek, la suite du populaire Hello Neighbor, est aussi de la partie.

Par ailleurs, Stadia s’enrichit de deux nouveaux poids lourds payants avec Sekiro : Shadows Die Twice, lauréat du jeu de l’année 2019, pour moins de 40 euros dès le 28 octobre ainsi que le nouveau Watch Dogs : Legion, à 69,99 € le 29 octobre. De plus, les démos gratuites du jeu de gestion HUMANKIND et du nouveau titre triple A d’Ubisoft, Immortals : Fenyx Rising seront encore accessibles, respectivement, jusqu’à ce mercredi 28 octobre au soir et demain, jeudi 29 octobre. La démo du « battle royale« Pac-Man Mega Tunnel Battle n’est malheureusement plus disponible. Pour le tester à nouveau, il faudra attendre le 17 novembre prochain. Enfin, à l’occasion d’Halloween ce week-end, Google Stadia propose une ribambelle de promotions sur le jeu d’horreur coopératif Dead By Daylight. Elles concernent aussi bien les abonnés Stadia standards que les détenteurs d’un abonnement Stadia Pro. Les premiers peuvent par exemple acheter le jeu, en Gold Edition (exclusive à Stadia), à 41,99 € et les seconds à 34,99 €.