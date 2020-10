Les Apples Glass vous permettraient de voir dans le noir

D’après un récent brevet, le capteur LiDAR s’inviterait sur les futures lunettes de réalité augmentée d’Apple. Ce capteur pourrait être mis à profit pour analyser l’environnement du porteur de lunettes, et recréer, en temps réel, les contours des objets environnants lorsque celui-ci est plongé dans l’obscurité.

Cela fait un bon paquet d’année que les lunettes de réalité augmentée d’Apple font les choux gras de la presse spécialisée, sans jamais daigner se montrer. Néanmoins, les récentes innovations d’Apple nous donnent quelques pistes sur le fonctionnement de ces fameuses Apple Glass. C’est le cas du capteur LiDAR, apparu pour la première fois sur l’iPad Pro 2020, et récemment débarqué sur l’iPhone 12 Pro. Sur le dernier smartphone phare d’Apple, ce capteur permet non seulement de lui apporter de nouvelles capacités de réalité augmentée, de lui permettre de mesurer la taille d’une personne, mais aussi d’améliorer son autofocus en basse lumière, là où celui-ci a le plus de difficultés à fonctionner. C’est justement cette utilisation bien particulière du LiDAR qui est poussé à son paroxysme dans ce nouveau brevet destiné aux… Apple Glass.

Concrètement, le brevet décrit un système baptisé « Head-Mounted Display With Low Light Operation », soit, « écran monté sur la tête avec mode basse luminosité », ce qui laisse peu de doutes quant au produit ciblé. Le brevet s’attache à décrire différentes formes de vision humaine et comment la luminosité impacte notre vision, jusqu’à nous faire voir floues les formes des objets environnants. C’est cela qu’Apple aimerait régler grâce à son fameux LiDAR. Grâce à ce radar, le produit scannerait et recréerait en temps réel les contours des objets afin de les afficher en AR à un porteur d’Apple Glass plongé dans l’obscurité ; soit lui donner la faculté de distinguer les distances et les objets dans le noir, de quoi sauver votre petit orteil de quelques coups nocturnes dans des coins de table ou un lit.

Reste encore à voir comment ce brevet prendra forme en pratique. D’autres brevets évoquaient des pistes particulièrement intéressantes pour les Apple Glass, comme la possibilité de rendre son écran d’iPhone invisible aux yeux des autres, ou encore la capacité de rendre n’importe quelle surface tactile, en réalité augmentée. Les lunettes connectées d’Apple étaient pressenties, d’après d’anciennes rumeurs, comme un « One More Thing » de la dernière conférence de présentation de l’iPhone 12. Il faudra malheureusement attendre encore un peu, soit l’année prochaine, voire l’année d’après, pour les découvrir.